В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов

1 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области от весенних заморозков погибла 21 тыс. га посевов, сообщил сегодня журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор обратил внимание, что Гомельская область всегда подвергается определенным климатическим воздействиям. "Если в 2019 году был недостаток влаги, то в этом году мы столкнулись с ветряными бурями, повлияли и весенние заморозки - 21 тыс. га погибла", - констатировал он.

Аграрии региона активно пересевают площади с погибшими посевами, озимые убирают на корм скоту.

Подводя итоги посевной кампании, председатель облисполкома подчеркнул, что сельхозорганизации были обеспечены всем необходимым. "Мы практически уложились в агротехнические сроки", - сказал Геннадий Соловей.

Сейчас в регионе приступают к заготовке кормов.-0-