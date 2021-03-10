В Гомельской области первичка БСЖ начинает акцию "Вместе за здоровое будущее"

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первичная организация Белорусского союза женщин Гомельского государственного медицинского университета инициирует акцию "Вместе за здоровое будущее", которая стартует сегодня в регионе, сообщили БЕЛТА в вузе.

Проект направлен на профилактику рака молочной железы. "Мы планируем посетить все районы Гомельской области, особое внимание будет уделено жительницам сельской местности. Первый выезд состоится сегодня в Ветковский район, где специалисты будут обучать женщин правилам самообследования и формирования у них онконастороженности. Их осмотрит врач-онкомаммолог. Затем совместно со специалистами Гомельского областного клинического онкологического диспансера проведем маммографию", - рассказали в вузе.

Во время таких выездов специалисты областного клинического кожно-венерологического диспансера проконсультируют женщин по вопросам профилактики меланомы и проведут дерматоскопию для выявления этой патологии. Также предусмотрена консультация психолога, будут даны рекомендации по здоровому образу жизни.-0-