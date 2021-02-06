В Гомельской области планируют отремонтировать за пять лет не менее 40 мостов

6 февраля, Октябрьский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в нынешней пятилетке планируют отремонтировать 40 мостов, которые находятся на балансе коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Игорь Кравченко.

На балансе "Гомельоблдорстроя" находятся 417 мостов. Из них 11 длиной от 100 м и более, 123 - от 25 м до 100 м. Остальные малые - меньше 25 м. "В среднем за последнее время мы ремонтировали 5-6 мостов в год. На эту пятилетку стоит задача отремонтировать 40 объектов", - сказал Игорь Кравченко.

Он подчеркнул, что в основном это будут малые и средние мосты. "Если по средним по большей части предусмотрена замена конструкций, пролетов и т.д., то по малым есть разные варианты. В том числе и замена моста на металлическую гофротрубу. Такой метод подходит для мелиоративных каналов, небольших рек. По этим трубам пропускается водный поток, а пешеходный и транспортный направляются по насыпи наверху", - пояснил руководитель предприятия.

Сегодня после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Птичь (автодорога Н4051 Октябрьский - Копцевичи) в Октябрьском районе.

"В нашей области это не первый мост, открытый после реконструкции за последнее время. Так, в 2018 году знаковый объект через Припять в Житковичском районе был торжественно открыт с участием главы государства. Осенью 2019 года - мост через реку Сож, который является важнейшей транспортной артерией международного значения", - перечислил значимые объекты на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Сейчас строится мост в Рогачеве, ввести его планируют в этом году.

"Дороги - кровеносная система экономики, а мосты - важнейший конструктивный элемент дороги. Потому мы будем поддерживать эту систему в активном состоянии, планомерно ремонтировать и реконструировать", - добавил губернатор.-0-