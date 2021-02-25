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25 февраля 2021, 15:56

В Гомельской области планируют рекультивировать 25 мини-полигонов в этом году

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Гомельской области планируют рекультивировать 25 мини-полигонов для твердых коммунальных отходов, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузьменко, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году в регионе рекультивировали 47 мини-полигонов. Уже в 12 районах мини-полигонов нет вообще. "Количество мини-полигонов за 2020 год сократилось практически в два раза", - констатировал Алексей Кузьменко.

Полное прекращение в 2021 году эксплуатации мини-полигонов потребует более высокого уровня организации сбора отходов от населения, в том числе и в сельской местности, обратил внимание председатель комитета.

По его информации, для сбора коммунальных отходов в области установлено более 129 тыс. контейнеров, в том числе свыше 63 тыс. - для раздельного сбора. Задействовано 245 единиц спецтехники. В 2020 году закуплено более 87 тыс. контейнеров, 20 единиц спецтехники. Однако, обратил внимание Алексей Кузьменко, в некоторых районах остается низким уровень развития инфраструктуры для сбора отходов и вторичных материальных ресурсов.

Председатель комитета проинформировал, что в минувшем году территориальные органы Минприроды выявили почти 4,5 тыс. фактов размещения отходов в несанкционированных местах. К ответственности привлекли почти 400 человек.-0-

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Гомельская область заседания отходы экология
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