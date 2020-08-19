В Гомельской области площадь неиспользуемого госимущества составляет 2,4%

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Гомельской области самый низкий показатель по неиспользуемому имуществу среди областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

По итогам II квартала этого года общая площадь зданий и сооружений коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц составила 13,9 млн кв.м. Из них 89,7% используется владельцами имущества самостоятельно (12,4 млн. кв.м), 7,9% - сдается в аренду или передано в безвозмездное пользование (1,1 млн кв.м), 2,4% - не используется (0,3 млн кв.м).

Как отметили в пресс-службе, при максимальном количестве квадратных метров госимущества Гомельская область имеет самый низкий показатель по неиспользуемому имуществу среди областей.

Работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей ведется на постоянной основе. Снижение показателя неиспользуемого имущества достигается в первую очередь за счет сдачи его в аренду, продажи на аукционнах, в том числе с понижением цены до 1 базовой величины (1БВ - Br27), передачи недвижимости в частную собственность под реализацию инвестиционных проектов. Аварийные и непригодные для дальнейшего использования строения сносятся.-0-