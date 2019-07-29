В Гомельской области по вине нетрезвых водителей с начала года произошло 25 ДТП

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года на территории Гомельской области по вине нетрезвых водителей произошло 25 ДТП, в которых 7 человек погибли, еще 24 получили ранения различной степени тяжести, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

По ее данным, по вине водителей-бесправников произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в них 8 человек погибли и 36 травмированы.

Для профилактики подобных происшествий в регионе с 29 июля по 11 августа проводится мероприятие "Пьяному и бесправному не место за рулем". Акция также нацелена на укрепление транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и бесправных водителей.

В течение двух недель наряды ГАИ приближены к местам массового отдыха людей, сельским ДК, придорожным кафе и другим объектам. Инспекторы проводят также разъяснительные беседы, в том числе в трудовых коллективах, вручают полезные информационные материалы.

Сотрудники ГАИ просят всех, кто видит, что за руль садится нетрезвый или бесправный водитель, незамедлительно сообщать об этом по 102.-0-