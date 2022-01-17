В Гомельской области подсчитывают сумму ущерба в результате сильного ветра

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области продолжают устранять последствия сильного ветра, который прошел 14 января. Устанавливается материальный ущерб, который причинила непогода, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Дичковский напомнил, что в минувшую пятницу прошел сильный ветер, включая шквалы и смерчи. По данным "Гомельэнерго", в Гомельской области из-за сильного ветра, порывы которого достигали 24 м/с, нарушалось электроснабжение в 18 районах. "Был обесточен 371 населенный пункт, 3 больницы (в Брагинском, Калинковичском, Светлогорском районах), 10 дошкольных учреждений, 13 школ, одно производственное предприятие, 87 МТФ, 26 котельных и 1835 трансформаторных подстанций. Отсутствие электроэнергии не повлияло на деятельность объектов жизнеобеспечения", - констатировал Сергей Дичковский. Он добавил, что к 19.35 15 января электроснабжение потребителей было восстановлено.

Стихия повредила кровли зданий в 178 населенных пунктах в 16 районах и Гомеле - в частных домах, хозпостройках, на объектах соцкультбыта, сельхоззданиях и т.д. Всего 387 объектов. Больше всего - в Чечерском, Рогачевском, Буда-Кошелевском, Житковичском, Гомельском районах и Гомеле. Часть крыш уже восстановлена.

"Зафиксирован 21 случай падения деревьев - в Гомеле, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Жлобинском, Кормянском и Хойникском районах. Поваленными деревьями повреждены 6 автомобилей, которые принадлежат физлицам. Пострадавших людей нет", - проинформировал начальник областного УМЧС.

В ликвидации последствий непогоды были задействованы 25 аварийных бригад ЖКХ, 114 - "Гомельэнерго", 17 - других организаций, привлекались и работники МЧС.

"На данный момент восстановительные работы продолжаются. Устанавливается материальный ущерб, который причинила непогода", - заключил Сергей Дичковский.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что в сложившейся ситуации службы сработали в четком взаимодействии. Восстановительные работы на контроле. Губернатор обратил внимание служб и руководителей, что все альтернативные источники питания должны быть в рабочем состоянии. Важно комиссионно обследовать и все ветхие деревья.-0-