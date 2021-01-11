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11 января 2021, 09:19

В Гомельской области построили и реконструировали 190 км электрических сетей в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В РУП "Гомельэнерго" построили и реконструировали 190 км электрических сетей 0,4-35 кВ в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Одной из основных задач РУП "Гомельэнерго" является надежное обеспечение потребителей электрической энергией. С этой целью в 2020 году выполнен капитальный ремонт 679 км воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, более 3,5 тыс. км линий 0,4-10 кВ, более 1,2 тыс. трансформаторных подстанций", - уточнили на предприятии.

На 111,6 км линий, проходящих по лесным массивам, применили изолированный провод, в городских населенных пунктах заменили 24,8 км кабельных линий. В 2020 году в области расширили 335,7 га просек воздушных линий электропередачи 110-330 кВ.

Реконструкция тепловых сетей - в числе важнейших направлений в работе энергетиков. В 2020 году в Гомельской области построено 20,4 км, отремонтировано 5,34 км тепловых сетей.

Один из самых масштабных по протяженности реконструируемого участка тепловой сети - объект в Новобелицком районе Гомеля в пределах улиц Севастопольская, Молодежная и Головачева. "Протяженность участка 1990 м в однотрубном исполнении. Объект оснащен системой оперативного дистанционного контроля для непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя трубопроводов и быстрого выявления мест повреждений в течение всего срока службы", - рассказали на предприятии.

Основной акцент в работе предприятия был сделан на подготовке к вводу в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции в Островце. Установлены электрокотлы на районной котельной "Черниговская" филиала "Гомельские тепловые сети" и котельной "Рогачевская" Жлобинских электрических сетей.

Также обновлены турбоагрегаты на Мозырской и Светлогорской ТЭЦ.

Особое внимание на предприятии уделили реализации распоряжения Президента "О вопросах энергоснабжения". В 2020-м переключены нагрузки потребителей от двух котельных, находившихся на балансе КПУП "Гомельоблтеплосеть", на энергоисточники РУП "Гомельэнерго". "Для этого построены два центральных тепловых пункта. Их ввод в эксплуатацию значительно повысит качество теплоснабжения в Новобелицком районе города, а также позволит получить годовую экономию топливно-энергетических ресурсов на более 1 тыс. т условного топлива. За этот проект филиал "Гомельские тепловые сети" получил первое место в номинации "Энергоэффективная технология года" в конкурсе "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2020", - подчеркнули на предприятии.-0-

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