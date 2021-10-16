В Гомельской области поступления от работающих без регистрации ИП физлиц выросли почти в 2 раза

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области поступления от физических лиц, работающих без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выросли в январе-сентябре этого года в 1,8 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

"В Гомельской области, по данным за январь-сентябрь, состоят на учете 6927 физических лиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это на 828 человек больше, чем было на 1 октября 2020 года. Если сравнить количество данной категории плательщиков среди областей по республике, то наш регион занимает третью позицию", - отметил Дмитрий Дайнеко.

По его словам, за 9 месяцев 2021-го от этой категории плательщиков в бюджет поступило Br1,35 млн. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные виды деятельности, которые ведут физлица в регионе, - парикмахерские и косметические услуги и услуги по маникюру и педикюру - 2014 человек, репетиторство - 1210 человек. "Среди областей Гомельская область на первом месте по количеству репетиторов, в республике уступаем только городу Минску", - уточнил заместитель начальника инспекции. Реализацию продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных, хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции на торговых или иных установленных исполнительными и распорядительными органами местах выбрал в качестве вида деятельности 1501 человек.

Больше всего физлиц, которые работают без регистрации ИП, состоят на учете в инспекциях МНС Гомеля - 2293 человека, или 33,1 % от общего количества.

Дмитрий Дайнеко обратил внимание, что в январе-сентябре почти 4 тыс. физлиц представили в налоговые инспекции области уведомления через личный кабинет плательщика. Это около 60 % от их общего количества. За такой же прошлогодний был 51%.

"Для доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" достаточно получить логин и пароль в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. Также можно пройти саморегистрацию на официальном сайте https://www.raschet.by", - уточнил Дмитрий Дайнеко.-0-