В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте повышается в Гомельской области. Соответствующее решение №972 облисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличивается с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку. Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,65 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,60).

При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05.

Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возрастает.-0-