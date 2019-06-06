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В Гомельской области при правовом обучении подростков делают акцент на интерактивных формах

Регионы 06.06.2019 | 16:25
Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При правовом обучении детей и подростков в учреждениях образования Гомельского региона предпочтение отдается интерактивным формам работы. Об этом рассказала сегодня на областном межведомственном форуме, посвященном правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей, заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

В области проводятся различные акции, флешмобы, турниры, открытые диалоги, ток-шоу, во время которых молодые люди по принципу "равный обучает равного" объясняют ровесникам нормы права и закона. На понятном детям и подросткам языке, в игровой форме ведут обучение волонтеры 77 отрядов, агитбригад, созданных в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования, члены 32 информгрупп, функционирующих при БРСМ. "Важно, чтобы дети не только четко понимали свои права, обязанности, но и осознавали меры ответственности за свои поступки. И наша общая задача - предупредить, научить, обезопасить ребят, чтобы потом не звучало от них самих и родителей "если бы мы знали…", - отметила Жанна Жданович.

Также в регионе работают открытые приемные "Все о правах детей", в прошлом году в них получили консультации более 220 человек. В ГГУ имени Ф.Скорины студенты юридического факультета дают полезные знания в "Юридической клинике". В учреждениях образования действуют более 1 тыс. объединений правовой направленности.

Особое внимание уделяют и безопасному поведению детей, подростков в интернете, социальных сетях. Например, в Мозыре реализуют проект "Студенты за безопасное киберпространство", волонтеры которого обучают правилам поведения в сети.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгения Миткевича, знание правовых основ помогает молодым людям правильно сделать свой выбор в той или иной ситуации, решить жизненные вопросы, выйти из непростых обстоятельств, а также воспитывает ответственность за свой выбор. "Во многом успех работы в данном направлении зависит от слаженности действий всех заинтересованных: органов государственной власти, представителей прокуратуры, УВД, Госавтоинспекции, МЧС, адвокатуры, нотариальной конторы, образования, общественных организаций и т.д.", - считает он. Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что эффект от проводимой работы есть: например, за пять последних лет (с 2014 по 2018 год) в регионе на 40% снизилась подростковая преступность.

Сегодня во время форума участники рассмотрели многие аспекты правового просвещения несовершеннолетних. По итогам встречи принято обращение к родителям.

Организаторами форума выступили Гомельский облисполком и прокуратура области.-0-

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Теги
Гомельская область, дети, подростки, форумы, юстиция
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