В Гомельской области профсоюзы проверяют готовность стройотрасли к осенне-зимнему периоду

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области профсоюзы проверяют готовность предприятий стройотрасли к осенне-зимнему периоду, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза строительства и промстройматериалов Дмитрий Мурашко.
При мониторинге специалисты оценивают готовность помещений бытового назначения, наличие зимней спецодежды. Главный технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Виктор Истерин дает рекомендации для безопасного производства в осенне-зимний период.
Особые требования - к обеспечению работников СИЗами. "Наниматель обязан предоставить занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимые СИЗы, смывающие и обезвреживающие средства", - отметил Дмитрий Мурашко. При необходимости разрешено выдавать их сверх нормы.
Отдельное внимание должно быть уделено состоянию зданий и сооружений. "Для поддержания в производственных помещениях температурно-влажностного режима по необходимости проводятся организационно-технические мероприятия. Речь о поддержании в исправном и работоспособном состоянии строительных конструкций, наладке и регулировании инженерных систем и другом", - уточнили в пофсоюзах.
Максимум работ необходимо выполнить заранее, до наступления холодов, подчеркнули в профсоюзной организации. Это как ревизия зимней спецодежды и создание запаса зимних СИЗов для своевременного обеспечения вновь принимаемых работников, так и выявление источников максимальной потери тепла в помещениях.-0-