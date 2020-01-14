В Гомельской области профсоюзы восстановили 48 незаконно уволенных работников за 5 лет

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области профсоюзы восстановили 48 незаконно уволенных с 2015 по 2019 годы работников. Такие цифры назвал сегодня председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на восьмой отчетно-выборной конференции регионального объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Останавливаясь на формах работы правовой инспекции, Алексей Неверов отметил, что профсоюзные организации области вели и продолжают целенаправленную работу по защите трудовых прав работников, в том числе в судах. За отчетный период при помощи профсоюзных юристов на работе было восстановлено 48 незаконно уволенных работников. По сути, это коллектив небольшого предприятия. "За каждой цифрой, за каждым судебным процессом стоят человек и его семья", - обратил внимание председатель областного объединения. Также в пользу работников возвращено около Br1,5 млн, незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями.

Работают профсоюзы и на предотвращение нарушений. За 2015-2019 годы правовые инспекторы провели более 2 тыс. контрольных мероприятий в организациях, выявили более 8 тыс. нарушений законодательства о труде. "Результаты проверок показали, что нарушения трудового законодательства допускаются на всех стадиях трудовых отношений от приема до увольнения работников. Поэтому с апреля 2019 года усилена правовая работа, проводимая районными объединениями профсоюзов. В штат организаций введены профсоюзные инспекторы труда на общественных началах", - рассказал профсоюзный лидер Гомельской области.

За консультациями по трудовому законодательству в Гомельской области за 2015-2019 годы обратились около 30 тыс. человек.

Профсоюзные структуры совершенствуют и расширяют формы работы. Так, с 2018 года востребованы еженедельные прямые телефонные линии с использованием мобильного приложения. "Понимая, что не каждый человек может лично попасть на прием к юристу, по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси с марта 2015 года в регионах области и Гомеле на предприятиях, в районных объединениях профсоюзов ежемесячно проводятся выездные профсоюзных приемы. Таким образом, консультации и реальную правовую помощь за отчетный период получили более 3 тыс. граждан", - уточнил Алексей Неверов. По его заверениям, в планах дальнейшее повышение эффективности работы по соблюдению законодательства о труде и профилактике нарушений. "Это во многом зависит от конкретных действий представителей профсоюзов", - дополнил он.

В отчетно-выборной конференции участвуют председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, а также более 160 делегатов со всего региона.-0-