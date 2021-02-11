11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проложено более 60 лыжных трасс на почти 80 км, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.

Традиционно в регионе обустраивают инфраструктуру для зимних видов спорта. Это площадки для юных спортсменов и любителей полезного досуга.

Во всех районах области оперативно реагируют на погодные условия и корректируют работу объектов. "Работа этих спортивных площадок напрямую зависит от погодных условий. В этом году зима преподносит сюрпризы в виде перепада температур, обильных дождей и снегопадов. С учетом обстоятельств в районах действуют локально, обновляя лыжни и катки. С наступлением благоприятных условий инфраструктура будет расширяться", - рассказали в учебно-методическом центре.

Всего по Гомельской области обустроено более 60 лыжных трасс общей протяженностью почти 80 км. Также на данный момент залито около 100 катков. Тем, у кого нет собственного инвентаря, предлагают взять напрокат. Действуют 38 пунктов проката коньков и 30 пунктов проката лыж. Здесь ждут группы взрослых и детей, а также семьи.-0-