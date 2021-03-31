В Гомельской области проведены мероприятия по предупреждению ДТП на ж/д переездах

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проведены мероприятия по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"Столкновение транспортного средства с поездом является серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие ДТП, как правило, имеют очень тяжелые последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами. Подобных ДТП, в результате которых пострадали люди, в этом году на территории области не зарегистрировано, однако были происшествия, когда от таких столкновений были повреждены механические транспортные средства", - рассказали в УВД.

К примеру, на железнодорожном переезде в Добрушском районе 12 февраля произошло ДТП, повлекшее материальный ущерб. Водитель автомобиля "Вольво" с полуприцепом при подъезде к ж/д переезду остановился, ожидая разрешающего (зеленого) сигнала светофора, регулирующего движение через железнодорожный переезд. После включения разрешающего сигнала водитель возобновил движение, въехал на переезд, где из-за заснеженного дорожного покрытия его транспортное средство стало буксовать. В этот момент ему загорелся запрещающий (красный) сигнал светофора. В ДТП никто не пострадал, потому что водитель успел покинуть свой автомобиль, однако неприятные последствия все же остались - большегруз и локомотив получили серьезные механические повреждения.

С целью своевременного реагирования на складывающуюся дорожно-транспортную обстановку сотрудниками ГАИ в марте текущего года был проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП на железнодорожных переездах. В ходе проведенных обследований ж/д переездов на предмет их соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было выдано 21 предписание должностным лицам на устранение выявленных недостатков.

Также в указанный период сотрудниками ГАИ было проведено 75 целенаправленных рейдовых мероприятий, по результатам которых было выявлено 20 нарушений правил проезда железнодорожных переездов водителями транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося ж/д транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду. Запрещается выезжать на ж/д переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора, при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду, если за ж/д переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на железнодорожном переезде, если к ж/д переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство, запрещается также объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства.

Невыполнение водителями транспортных средств требований, предусмотренных ст.18.10 Кодекса об административных правонарушениях, влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.-0-