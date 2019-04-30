В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют оформленный в профсоюзной тематике троллейбус, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном объединении профсоюзов.

В год 115-летия профсоюзного движения в регионе укрепляют многолетние традиции и создают новые. Так, до конца учебного года в школах области пройдут профсоюзные уроки. Ребятам расскажут о перспективах, которые помогают раскрывать первичные организации объединения представителям разных профессий. А 1 мая в Гомеле по одному из городских маршрутов будет запущен стилизованный в профсоюзной тематике троллейбус, он станет дополнительной презентацией работы объединения.

В Гомеле сегодня чествовали представителей трудовых династий области и победителей регионального смотра-конкурса профессионального мастерства "Гомельский мастер". В областном Доме профсоюзов собрались врачи, педагоги, водители, агрономы, слесари, токари, спасатели, госслужащие и представители других профессий. В их адрес звучали добрые слова и благодарность за качественную работу, достигнутые успехи.

В числе первых на сцену поднялись представители педагогической династии Холявко-Ураловых-Ласица. Ее основатель - участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный учитель БССР Сергей Холявко, с которым в первом поколении династии трудились еще пять педагогов. Дело продолжили его дочь и сын, а в третьем поколении приняли профессиональную эстафету пятеро внуков. Из поколения в поколение педагоги передают преемникам простую истину и убеждение: "Будущее города и страны - в горящих глазах ребенка!"

Теплые слова звучали и в адрес династии медицинских работников Лызиковых. Первым посвятил свою жизнь благому делу Николай Лызиков - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии, автор более 200 научных трудов. Участник Великой Отечественной войны был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией" и др.

В дальнейшем служить медицине продолжил его сын Анатолий - доктор медицинских наук, профессор, ректор Гомельского государственного медицинского университета, академик Российской академии естественных наук, основатель научной школы в области малоинвазивной хирургии и энтерального питания в неотложной хирургии. Награжден знаком "Отличник здравоохранения СССР" и "Отличник здравоохранения Республики Беларусь".

Семейные традиции поддержали его сын Алексей - заведующий кафедрой хирургических болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии ГГМУ, доктор медицинских наук, профессор, а также дочь Юлия - доцент кафедры акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук. В семье уверены, что медицинская династия продолжится - ведь уже подрастают и правнуки ее основателя.

Заслуженные награды от профсоюзного объединения - нагрудный знак "Гомельский мастер" и вознаграждение - получили и представители трудовых коллективов, ставшие победителями регионального смотра-конкурса профессионального мастерства. Среди них - заместитель главного врача Мозырской центральной городской поликлиники Павел Головенько, начальник отделения почтовой связи Еремино Гомельского филиала РУП "Белпочта" Татьяна Никель, парикмахер ОАО "Локон" Марина Музыченко, директор детской школы искусств №5 Гомеля Вера Кузнец, бригадир электрического цеха филиала "Гомельская ТЭЦ-2" РУП "Гомельэнерго" Вячеслав Кругликов.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов искренне поздравил награжденных, пожелал мира и спокойствия в их домах, благополучия и уверенности.-0-