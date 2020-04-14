В Гомельской области проводят рейды выходного дня по профилактике пожаров в экосистемах

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рейды выходного дня по профилактике пожаров в экосистемах проводят спасатели в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

С начала года в природных экосистемах юго-восточного региона страны произошло свыше 400 пожаров. Во всех районах горит трава, леса и торфяники. Чаще всего виновниками таких возгораний становятся дачники и владельцы частных подворий, которые затевают уборку на участке при помощи огня.

"Чтобы предотвратить пожары по этой причине, стали применять новую форму работы. В выходные дни, когда максимальное количество граждан выезжают на дачи, организуем широкомасштабную разъяснительную работу. Тема номер один - предупреждение пожаров в природных экологических системах", - рассказали в областном управлении. Работники МЧС напоминают населению с помощью громкоговорителя о недопустимости палов сухой растительности, требования безопасности при сжигании мусора, раздают буклеты с рекомендациями.

Всего во время рейдов спасатели посетили более 400 населенных пунктов области. Работа в этом направлении продолжается.-0-