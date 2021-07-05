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05 июля 2021, 10:15

В Гомельской области работает 175 прививочных пунктов против COVID-19

Фото из архива
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5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области работает 175 прививочных пунктов против COVID-19, сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель главного врача отметила, что прививочная кампания против инфекции COVID-19 продолжается на всех административных территориях области. "Для максимальной доступности вакцинации организованы также выездные прививочные бригады, приобретено дополнительно холодильное и морозильное оборудование. В области функционирует 175 прививочных пунктов. Вакцина имеется в достаточном количестве", - рассказала она.

По информации Ольги Тульженковой, первым компонентом вакцины привиты более 151,6 тыс. человек. Второй компонент получили уже 97,5 тыс. жителей региона. Чтобы создать коллективный иммунитет, когда будут защищены в том числе и люди, которым по какой-то причине вакцинироваться нельзя, в регионе необходимо привить 835 тыс. человек, напомнила специалист.

"Гомельская область по количеству иммунизированных в республике на втором месте после Минска. Наиболее активно работа по иммунизации проводится в Чечерском, Брагинском, Петриковском, Наровлянском районах", - уточнила заместитель главного врача.

По ее словам, по результатам первого этапа вакцинации в регионе привиты 27 тыс. медработников (75,5% от их общего числа). "Наша область - лидер по охвату иммунизацией медработников", - подчеркнула Ольга Тульженкова. Также прошли иммунизацию 18 тыс. работников учреждений образования (почти 37%), свыше 45% работников учреждений соцобслуживания населения, 3,1 тыс. человек, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания (100%).

На втором этапе иммунизации приоритет - людям с хроническими заболеваниями и старше 61 года.

Ольга Тульженкова добавила, что в организациях агропромышленного комплекса вакцинированы 16% работников. Среди тех, кто задействован в полевых работах, прививку получили 18%, среди работающих на МТФ - 18,5%.

Важным моментом, по мнению специалиста, является мотивация людей для участия в прививочной кампании. В качестве положительного примера она привела физкультурно-оздоровительный комплекс "Припять", который предоставляет скидки в тренажерный зал для прошедших иммунизацию. "Это и информационно-образовательная работа, и забота о посетителях, работниках. Есть в регионе и другие положительные примеры", - сказала заместитель главного врача.

Еще один актуальный аспект - доступность вакцинации, обратила внимание Ольга Тульженкова. "Кроме выездной вакцинации на предприятиях и в организациях открыт прививочный кабинет в крупном торговом центре Жлобина. Для удобства людей организована вакцинация и на базе Хойникского районного центра гигиены и эпидемиологии", - привела примеры она.

"Вакцинация против коронавирусной инфекции - единственный способ победить пандемию", - заключила заместитель главного врача.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей отметил: нужно больше внимания уделить локальным пунктам для вакцинации, активно вести информационную работу. Тема остается на контроле.-0-

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вакцинация Гомельская область
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