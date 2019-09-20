В Гомельской области расширен штат аналитической разведки подразделения по наркоконтролю

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области расширен штат подразделения аналитической разведки управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми за счет введения дополнительных должностей. Об этом сообщил начальник УНиПТЛ криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Чертков на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая мера предпринята для обеспечения должного противодействия наркопреступности, снижения уровня латентности тяжких преступлений, совершенных с использованием глобальной сети.

"Усиление кадровой составляющей квалифицированными сотрудниками, обладающими специальными знаниями в области современных компьютерных технологий, а также применение инновационных методов работы на практике позволили в разы увеличить эффективность оперативно-разыскных мероприятий. За январь-август сотрудники аналитической разведки и ОВД Гомеля установили и привлекли к уголовной ответственности 22 лица, входящих в состав организованных преступных групп по сбыту психотропных веществ с использованием сети интернет", - рассказал начальник управления. Для сравнения: по итогам 2018 года - 13 лиц.

Эти данные показывают, что принятое решение стало своевременной реакцией на существующие реалии. Ведь анализ ситуации показал, что более 90% преступлений, связанных со сбытом наркотиков и психотропов, совершается с использованием интернета. "Современные технологии позволяют полностью исключить встречу фигурантов сделки, обеспечив тем самым бесконтактный способ распространения наркотиков. Непосредственного общения между участниками этих преступных групп не происходит. Они связываются при помощи различных интернет-сервисов. Случаев сбыта наркотиков, когда покупатель напрямую взаимодействует с продавцом, становится все меньше. И это усложняет процесс проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий", - пояснил Дмитрий Чертков.

Ежедневно сотрудники управления проводят значительную работу, в первую очередь связанную с установлением лиц, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ.

Так, за истекшие 8 месяцев к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 149 лиц, в том числе 31 за преступления, связанные со сбытом.

Как подчеркнул присутствовавший на заседании председатель Верховного суда Валентин Сукало, высокая латентность таких преступлений и постоянное изменение их структуры и технологий совершения требуют постоянного повышения профессионального уровня и подготовленности правоохранителей. "Важно понимать, что в подобных случаях речь идет о противостоянии не с конкретным или случайным человеком, а со структурированной организацией, имеющей современное техническое оснащение", - заключил он.-0-