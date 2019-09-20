В Гомельской области расширен штат аналитической разведки подразделения по наркоконтролю

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:13 Волонтеры БРСМ будут работать на фестивале документального кино стран СНГ в Минске Общество
14:51 Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" приедет в Минск Культура
14:51 Задержаны жители Минской области, подозреваемые в разбойных нападениях в России Происшествия
14:46 Google сообщила о крупнейших в истории компании вложениях в возобновляемую энергию В мире
14:40 Внедрение механизма безбумажной торговли будет способствовать упрощению процедур в ЕАЭС - Турчин Экономика
14:35 Тысячи человек готовятся к штурму "Зоны 51" в США Калейдоскоп
14:34 Недели Германии с 24 сентября по 31 октября пройдут в Беларуси Культура
14:29 Минюст Беларуси готовит с ЕС программу достижения ЦУР в правовой сфере Общество
14:26 Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно Регионы
14:24 БООР планирует заработать в этом году на иностранном туризме около 1 млн евро Экономика
14:18 Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни занимает 3-е место в списке снайперов-защитников КХЛ, Дрю Шор - 3-й среди ассистентов Спорт
14:09 Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником Общество
14:04 Милиция почти неделю разыскивает пропавшую 15-летнюю брестчанку Происшествия
14:01 Бондарь: Дни духовной культуры России в Беларуси актуализируют общую историческую память Культура
14:01 Веб-сервис по онлайн-бронированию дат регистрации брака появится в загсах Гомеля Регионы
13:57 Белорусская таможня готова к цифровизации всех процессов - Сенько Экономика
13:56 В Гомельской области расширен штат аналитической разведки подразделения по наркоконтролю Регионы
13:51 Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости Регионы
13:39 Первое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по торговле 23-24 сентября пройдет в Анкаре Экономика
13:36 Разыскиваемая за мошенничество белоруска задержана в Москве Происшествия
13:33 Две минчанки заблудились в лесах Червенского района Происшествия
13:33 Делегация молодых германских предпринимателей обменивается опытом с белорусскими коллегами Экономика
13:25 Белорусский рубль на торгах 20 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:24 ГАИ Минска запустила приложение "Мобильный инспектор" Технологии
13:23 Госсекретарь федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ 25-27 сентября посетит Беларусь Экономика
13:19 В Добрушском районе ИП из Брянской области перевозил без документов 134 тыс. пачек сигарет Происшествия
13:13 Лукашенко видит хорошие перспективы для развития Гродненской области Президент
13:09 Историки научат витебчан восстанавливать свою родословную Регионы
13:05 "Филадельфия" проиграла предсезонный матч "Бостону", белоруса Максима Сушко в заявке "Флайерз" не было Спорт
13:01 Белорусская делегация во главе с Семашко посещает Кемеровскую область Политика
Все новости
Все новости
Регионы
20 сентября 2019, 13:56

В Гомельской области расширен штат аналитической разведки подразделения по наркоконтролю

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Украинца с марихуаной задержали в пункте пропуска "Новая Гута"
Белорусские пограничники с начала года изъяли более 1 т наркотиков и прекурсоров

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области расширен штат подразделения аналитической разведки управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми за счет введения дополнительных должностей. Об этом сообщил начальник УНиПТЛ криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Чертков на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая мера предпринята для обеспечения должного противодействия наркопреступности, снижения уровня латентности тяжких преступлений, совершенных с использованием глобальной сети.

"Усиление кадровой составляющей квалифицированными сотрудниками, обладающими специальными знаниями в области современных компьютерных технологий, а также применение инновационных методов работы на практике позволили в разы увеличить эффективность оперативно-разыскных мероприятий. За январь-август сотрудники аналитической разведки и ОВД Гомеля установили и привлекли к уголовной ответственности 22 лица, входящих в состав организованных преступных групп по сбыту психотропных веществ с использованием сети интернет", - рассказал начальник управления. Для сравнения: по итогам 2018 года - 13 лиц.

Эти данные показывают, что принятое решение стало своевременной реакцией на существующие реалии. Ведь анализ ситуации показал, что более 90% преступлений, связанных со сбытом наркотиков и психотропов, совершается с использованием интернета. "Современные технологии позволяют полностью исключить встречу фигурантов сделки, обеспечив тем самым бесконтактный способ распространения наркотиков. Непосредственного общения между участниками этих преступных групп не происходит. Они связываются при помощи различных интернет-сервисов. Случаев сбыта наркотиков, когда покупатель напрямую взаимодействует с продавцом, становится все меньше. И это усложняет процесс проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий", - пояснил Дмитрий Чертков.

Ежедневно сотрудники управления проводят значительную работу, в первую очередь связанную с установлением лиц, причастных к организации и деятельности интернет-магазинов по сбыту психотропных веществ.

Так, за истекшие 8 месяцев к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 149 лиц, в том числе 31 за преступления, связанные со сбытом.

Как подчеркнул присутствовавший на заседании председатель Верховного суда Валентин Сукало, высокая латентность таких преступлений и постоянное изменение их структуры и технологий совершения требуют постоянного повышения профессионального уровня и подготовленности правоохранителей. "Важно понимать, что в подобных случаях речь идет о противостоянии не с конкретным или случайным человеком, а со структурированной организацией, имеющей современное техническое оснащение", - заключил он.-0-

Теги
Гомельская область заседания МВД наркотики Сукало
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно
Фото из архива Веб-сервис по онлайн-бронированию дат регистрации брака появится в загсах Гомеля
Фото из архива Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости
Фото из архива Историки научат витебчан восстанавливать свою родословную
Не пропусти удачу: встреча с лепельским цмоком уже в эти выходные
Дидье Канесс. Фото gp.by Французский знак отличия Label France Education вручен гомельской гимназии №46
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС
РЕПОРТАЖ: От рыжего до стального - как в Беларуси зарабатывают на льне, и почему на него сумасшедший спрос
Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Топ-новости
Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну
Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами
Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно
В МИД заявляют о целесообразности скорейшего возвращения послов Беларуси и США
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Не пропусти удачу: встреча с лепельским цмоком уже в эти выходные
Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" с участием 60 стран пройдет в Минске
75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона
Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми - Сенько
Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником
Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
В выходные в Беларуси потеплеет до +20°С
ГАИ Минска запустила приложение "Мобильный инспектор"
Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня
Петришенко: юбилейные торжества в Жировичском монастыре нужно организовать на высоком уровне
Афиша
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.