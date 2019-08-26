В Гомельской области растет продуктивность интернет-торгов по продаже неиспользуемых объектов

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области увеличивается число и продуктивность интернет-аукционов по продаже неиспользуемого недвижимого госимущества, сообщил на брифинге начальник отдела аукционов и конкурсов комитета "Гомельоблимущество" Руслан Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Руслана Иванова, сегодня тема продажи госимущества весьма актуальна. С 2016 года в Беларуси активно осваивается такая форма реализации объектов, как продажа на электронных торгах. "С каждым годом продажа имущества посредством интернет-аукционов в регионе набирает обороты. Так, за весь 2018 год в Гомельской области было организовано 6 электронных торгов по продаже 55 лотов и продано 8 объектов. С начала 2019 года проведено 7 таких аукционов по 60 лотам. Продано 13 лотов более чем на Br690 тыс.", - рассказал он.

Интерес со стороны субъектов хозяйствования к такому формату аукционов возрастает. Если за 2018 год поступило 25 заявок, то с начала 2019 года - 53. Ближайшие электронные торги состоятся 26 сентября. На них выставлены 4 лота, среди которых - здания спортлагеря "Олимпиец", расположенного деревне Лучицы Петриковского района. Площадь земельного участка лагеря - почти 2,5 га, недалеко река Птичь. Цена 13 БВ (Br331,5).

По мнению Руслана Иванова, главное преимущество таких торгов - возможность удаленного участия. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте электронной торговой площадки, сформировать документы при помощи предлагаемого инструментария и с комплектом документов, в том числе платежкой о внесении задатка, обратиться в офис биржи по месту проживания.

"Участники торгуются из любой точки региона или страны, где есть доступ к интернету. Такие аукционы проводятся еженедельно. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайтах Государственного комитета по имуществу Беларуси и комитета "Гомельоблимущество" (http://gomeloblim.gov.by). Для удобного поиска на сайте объекты можно отсортировать по различным параметрам: месторасположению, площади, цене, цели дальнейшего использования", - уточнил начальник отдела аукционов и конкурсов. Кроме государственных неиспользуемых объектов на сайте комитета представлены неиспользуемые объекты ОАО и потребкооперации, предлагаемые на продажу. Аукционы по этим зданиям проводят собственники или специализированные организации.-0-