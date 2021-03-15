В Гомельской области реализуют проекты по производству экологичной упаковки

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области реализуют несколько проектов по производству экологичной упаковки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного комитета природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Беларусь поэтапно переходит от полиэтиленовой упаковки товаров к экологически безопасной, из бумаги. Увеличивается реализация продукции в стеклянной таре. Установлены требования, предусматривающее обязательное наличие в торговых объектах мешков (пакетов) из бумаги, одноразовой посуды из бумаги и др. На выпуск упаковочной, мешочной бумаги для производителей бумажных пакетов и мешков ориентированы и предприятия юго-восточного региона.

Так, на Добрушской бумажной фабрике "Герой Труда" продолжается реализация инвестпроекта по организации производства мелованных и немелованных видов картона. Это позволит выпускать целлюлозный беленый картон для изготовления полиграфической продукции, упаковки для пищевых продуктов и товаров различного назначения.

Также, по данным комитета, на Гомельском заводе торгового оборудования освоили выпуск пакетов из органического полимера Ecovi-oF23D1 на основе крахмала кукурузы. Такие пакеты рекомендуют для упаковки продуктов. Их плюс в том, что после использования они полностью разлагаются методом компостирования.

"Прорабатывается и вопрос создания на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" перспективного производства специальных видов упаковочных бумаг для выпуска новых видов продукции. Речь о белом крафте, мешочной бумаге со специальными свойствами. Данная бумага позволит обеспечить весь внутренний рынок, в кооперации с производителями мешков, в таре для фасовки муки, сахара, сухого молока, комбикорма, цемента, сухими строительных смесей и около 80% продукции экспортировать в страны ЕС и Азии", - отмечается в сообщении.

Так постепенно создаются условия для отказа каждого человека от использования одноразовой упаковки. "Меняется и представление людей об упаковке: раньше она воспринималась как что-то максимально дешевое, легкое и, как следствие, - недолговечное, сейчас приходит переосмысление понятия упаковки", - рассказали в областном комитете.

В 2021 году Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечают сегодня, посвящен решению проблемы пластикового загрязнения планеты. И в Беларуси этой теме уделяют большое внимание. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 19.02.2020 №14 определен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. В этот список вошли также вилки, ложки, стаканы, тарелки и др. Принимается ряд мер в промышленной и информационной сфере для поворота ситуации в экологическое русло.

Как уточняют экологи, загрязнение пластиком окружающей среды - глобальная проблема, которая требует участия не только правительства, заинтересованных органов, но и каждого человека. "По статистике в среднем один житель страны за год образует порядка 400 кг отходов, из которых пока только четверть перерабатывается и вовлекается в хозяйственный оборот. Если проанализировать содержимое мусорного ведра среднестатистической семьи, то очевидно: значительное место в нем занимают различные виды упаковки, полиэтиленовых пакетов, пленки и др. Сегодня у населения имеется альтернатива замены пластиковой упаковки, в т.ч. одноразовой на многоразовую, которая может быть переработана. Каждый из нас является потребителем и должен понимать ответственность за свои поступки, в т.ч. загрязнение окружающей среды", - резюмировали в комитете.-0-