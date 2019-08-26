В Гомельской области с 2013 года с аукционов под жилье приобретено более 110 неиспользуемых объектов

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 110 неиспользуемых объектов недвижимости приобрели с аукционов жители Гомельской области для улучшения жилищных условий с 2013 года (когда на законодательном уровне появилась такая возможность). Об этом сообщил журналистам начальник отдела аукционов и конкурсов комитета "Гомельоблимущество" Руслан Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала 2019 года для этих целей продано 15 объектов. "В первую очередь, это объекты бывшей социально-культурной сферы, более приспособленные для последующего перевода в жилье либо под ведение личного подсобного хозяйства: здания ФАПов, школ, сельских клубов, одноэтажных сельсоветов", - рассказал Руслан Иванов. Чаще всего такие объекты новые владельцы приобретают за символическую цену - 1 базовую величину (в настоящее время - Br25,5). Цена 1 кв.м напрямую зависит от площади здания. "Это минимальные цифры", - уточнил он.

По словам начальника отдела аукционов и конкурсов, приобретение государственного недвижимого имущества на аукционных торгах имеет преимущества как для государства, так и для тех, кто его приобретает. "Имущество должно быть задействовано в хозяйственном обороте и приносить доход. Перечень предлагаемых "Гомельоблимуществом" объектов достаточно широк как по месторасположению, назначению, площади, так и по ценам. По большей части на торги выставляются объекты социально-культурной сферы, производственно-складского и сельскохозяйственного назначения. Они освобождаются по различным причинам, например при оптимизации или строительстве новых зданий", - пояснил он.

Новые владельцы могут дать объектам вторую жизнь. Как подчеркнул Руслан Иванов, приобретенные здания в дальнейшем можно использовать для различных целей: организации производства, розничной и оптовой торговли, общественного питания, оказания услуг, сдачу в аренду, под административные и складские цели, гостиницы, агроэкотуризм, культурно-оздоровительные цели.

Всего с начала 2019 года "Гомельоблимущество" провело более 90 аукционов. В результате 54 объекта нашли новых собственников, а в бюджеты различных уровней поступит более Br1,5 млн. В настоящее время комитет предлагает к продаже более 170 государственных объектов. Их перечень доступен на сайте комитета в разделе "Недвижимое имущество".

Цены также имеют широкий диапазон - начиная от 1 БВ и выше. Самый дорогой объект, выставляемый сейчас на торги, предлагается по цене более Br1 млн. Это здание бывшего профилактория в Гомельском районе. При продаже госимущества предусмотрена возможность поэтапного понижения цены на 20%, 50% и 80%.

Аукционы проходят в открытом формате: их участниками смогут стать все желающие - физические и юридические лица, ИП, в том числе иностранные. Возможно участие в аукционах и консолидированных участников, то есть объединению нескольких заинтересованных (ИП и (или) микроорганизаций).

Как рассказал Руслан Иванов, основным документом, регулирующим вопросы распоряжения госимуществом, является указ №294, который вскоре утратит силу. С 15 ноября 2019 года основой для этой деятельности станет указ №169. С его вступлением расширится круг возможных покупателей недвижимости за 1 БВ. Приобрести объекты по такой стоимости смогут и физические лица для оказания услуг в сфере агроэкотуризма, занятия ремесленной деятельностью либо деятельностью, при осуществлении которой не осуществляется предпринимательская деятельность, но уплачивается единый налог. С 1 года до 3 лет увеличится срок возможной оплаты объекта в рассрочку. Кроме того, на объекты, приобретаемые в сельской местности для организации собственного производства и (или) реализации продукции, предоставляется рассрочка оплаты на срок до 5 лет. А к сельской местности в соответствии с Декретом Президента Беларуси от 7 мая 2012 №6 относится вся территория Гомельской области, за исключением городов Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск.-0-