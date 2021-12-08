В Гомельской области с начала года пожарные извещатели спасли 15 жизней

8 декабря, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гомельской области сработавшие при пожарах автономные извещатели спасли жизни 15 человек, в том числе троих детей. Такие цифры озвучила сегодня официальный представитель регионального управления МЧС Ксения Шингирей во время профилактической акции "Извещатель в каждый дом", передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабный профилактический рейд провели сегодня в Гомельском районе в населенных пунктах Прибытковского сельсовета. По конкретным адресам отправились более 30 сотрудников областного управления МЧС.

Во время вводного инструктажа начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС Денис Крюк обратил внимание, что в Гомельском районе отмечается рост гибели людей на пожарах. При этом большая часть несчастных случаев и в районе, и в целом по области связана с неосторожным обращением с огнем при курении, в основном в нетрезвом состоянии.

Денис Крюк привел в пример один из последних случаев в Мозырском районе. 6 декабря работники МЧС в очередной раз обследовали дом одного из жителей деревни Борисковичи. В комнате установили автономный пожарный извещатель, с хозяином провели инструктаж о пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, об опасности курения в доме. Однако днем 7 декабря в доме случился пожар. Местные жители рассказали, что накануне вечером мужчина был дома, курил, выпивал. Затем пошел в гости к соседям. Через час ему сообщили, что из его дома идет дым. Мужчина был нетрезв, самостоятельно зашел в дом, но выйти уже не смог. Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни на полу в горящей комнате. Медработники после реанимационных мероприятий констатировали смерть пенсионера.

Начальник центра подчеркнул: людям из групп риска, одиноким пожилым, инвалидам, многодетным семьям во время акции уделяется особое внимание.

И первый адрес, по которому отправилась одна из профилактических групп, - дом на ул.Ленина агрогородка Прибытки. Покосившаяся хибара с темными окнами давно имеет плохую репутацию. "Внутри антисанитария, электричество отключено", - описали перед входом спасатели точку маршрута. Здесь собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни, пьют, курят. Переполненные окурками пепельницы видим и на столе, и у кроватей. На спальных местах - множество следов-прогаров от сигарет. Долгие зимние вечера компания коротает за столом со свечкой. А свою нехитрую еду-закуску постояльцы готовят в печи. Дом неоднократно проверяли, и после последнего визита комиссии жильцы замазали зазоры в печи, как того требуют правила. Но нарушений по-прежнему более чем достаточно.

"Мы установим в доме автономный пожарный извещатель. Это необходимо для вашей безопасности", - обратился к хозяйке Денис Крюк. Спасатели провели профилактическую беседу, разъясняли принцип работы прибора, как следить за его исправностью, а также о мерах ответственности и правилах поведения при ЧП.

Совсем другая ситуация - в доме буквально через дорогу, в котором живет многодетная семья. "В каждой жилой комнате здесь есть АПИ. Причем это самостоятельно и сознательно сделали жильцы", - обратил внимание Денис Крюк. Участники рейда удостоверились, что приборы работают исправно, передали полезные брошюры и информационные материалы для детей.

"Мы знаем, что установка АПИ необходима для нашей же безопасности. Знаем и выполняем требования. До переезда в этот дом в квартире, где мы жили, тоже устанавливали извещатели. Считаем, что это важно", - поделилась многодетная мать Дарья Черненок.

Следующая точка - квартира в одном из домов в Зябровке. В двушке живут пожилые пенсионеры. Работники МЧС установили в одной из комнат АПИ, хозяевам еще раз напомнили о правилах безопасного поведения, алгоритме действий при пожаре, о телефонах спасения.

Новый извещатель теперь на страже безопасности и в семье пенсионеров Желтоногиных. "Все наши близкие живут далеко. Поэтому приятно понимать, что есть службы, куда можно обратиться, где все разъяснят. Спасибо за посещение", - поблагодарила участников акции Лилия Желтоногина.

Всего за день обследовали порядка 600 домовладений на территории сельсовета, а также торговые точки, другие объекты.

Акция по предупреждению гибели людей от пожаров в жилищном фонде "Извещатель в каждый дом" продолжается. "Она направлена на то, чтобы максимально охватить все категории граждан и оказать им помощь в установке пожарных извещателей, приведении домовладений в пожаробезопасное состояние", - добавил главный специалист отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрий Корбаль.

Как было отмечено, помощь в установке АПИ оказывают организации, предприятия, профсоюзы.

Профилактические рейды работники МЧС проведут и в других районах области.-0-