В Гомельской области с начала пандемии Красный Крест оказал помощь на более чем Br1 млн

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация БОКК за время пандемии COVID-19 оказала помощь на более чем Br1 млн. Это поддержка жителей региона, медицинских и социальных учреждений, сообщил журналистам начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Артем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале пандемии в 2020 году мы обеспечили все дома интернатного типа для пожилых людей бесконтактными термометрами, пульсоксиметрами. Затем закупали для учреждений здравоохранения кислородные концентраторы. В областную инфекционную больницу поставили рентген-аппарат. Многое сделано для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты. Недавно передали более 700 тыс. защитных масок в учреждения здравоохранения региона - это значительная помощь от Датского Красного Креста", - рассказал Артем Карпенко.

Волонтеры не остались в стороне от ситуации, в которую в условиях коронавируса попали одинокие престарелые гомельчане. С начала пандемии они совершили более 13,6 тыс. визитов к людям, которые нуждаются в доставке товаров первой необходимости, медицинских принадлежностей, рецептов из поликлиник. Приносили им необходимое. Эта работа продолжается.

Сейчас акцент на профилактике коронавирусной инфекции. "Наши волонтеры начали широкую информационную кампанию: разъясняют важность вакцинации, работают в пунктах вакцинации вне поликлиник. Порядка 100 волонтеров каждую неделю работают в 15 таких пунктах. Их задача - все объяснить, настроить человека на вакцинацию, но ни в коем случае не принуждать", - подчеркнул начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК.

С этой миссией волонтеры направились и в глубинку. В шести районах Гомельской области работают мобильные пункты доставки жителей отдаленных деревень и поселков к пунктам вакцинации. "Изначально волонтеры связываются по телефону с людьми, у которых по близости нет ФАПа, уточняют, желают ли они вакцинироваться, есть ли возможность добраться самостоятельно. Собираем заявки, отправляем волонтеров на автомобиле, оборудованном средствами реабилитации. Возможно, кому-то нужны ходунки, инвалидная коляска, другие средства для удобного перемещения. Жителей глубинки подвозят к пунктам вакцинации. Параллельно уточняется дата для введения второго компонента прививки. Перед вторым этапом вакцинирования волонтеры справляются о самочувствии людей и доставляют их снова", - разъяснил Артем Карпенко. Около 3 тыс. человек уже привились от COVID-19 благодаря такой работе.

Также внимание волонтеров направлено на людей без определенного места жительства и недавно освобожденных из мест лишения свободы. Им рассказывают о пользе вакцинации, помогают. Уже привились 60 человек, вернувшихся их мест лишения свободы, 85 людей без определенного места жительства.

Еще одним вызовом для волонтеров стала ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. "Казалось бы, юго-восток страны географически далек от локации действий. Но для гомельчан ситуация оказалась близка, потому что есть опыт похожих действий и помощи в ситуации с хасидами. Гомельчане понимают проблему, насколько людям тяжело находиться в сложившихся обстоятельствах вдали от дома. К тому же у некоторых оказались потеряны семейные связи, и наши волонтеры активно помогают их восстановить. Само собой - обеспечение продуктами, средствами гигиены", - уточнил Артем Карпенко.

Гомельская областная организация БОКК сформировала и отправила для беженцев на границе три груза весом более 10 т. Ориентировочная стоимость - около Br40 тыс. На месте работали две группы волонтеров. Впервые они приезжали, когда беженцы разместились в спонтанном лагере фактически под открытым небом. Затем - в ТЛЦ. "Тогда волонтеры порадовались за то, что люди находятся в более комфортных условиях. Сейчас формируется для выезда новая команда волонтеров. Есть отклик и от руководителей предприятий, учреждений и организаций. Все понимают важность волонтерского движения. Наниматели готовы освободить человека от работы на неделю, чтобы он мог добровольно безвозмездно помочь другим. Следим за развитием ситуации", - отметил Артем Карпенко.

В организации готовят новые проекты, также перед Новым годом стартует традиционная благотворительная акция "Елка желаний".

Сегодня лучших из лучших волонтеров региона чествовали по итогам конкурса Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста "Волонтер года - 2021".-0-