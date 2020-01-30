В Гомельской области снизилась рецидивная преступность

30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году число преступлений, совершенных ранее судимыми, снизилось на 8,1% по сравнению с 2018-м, сообщает БЕЛТА с ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

Итоги работы прокуратуры области за 2019 год подвели на коллегии с участием заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука.

Прокурор Гомельской области Виктор Морозов подчеркнул, что прокуратура во взаимодействии с коллегами из других ведомств провели комплекс мер для укрепления законности и правопорядка, противодействия преступности и коррупции в регионе. В результате было меньше совершено убийств, грабежей, угонов авто и краж. Снизилось и число преступлений среди ранее судимых лиц - с 4056 в 2018 году до 3726 в 2019-м (на 8,1%).

Однако общее количество зарегистрированных в области преступлений увеличилось на 17,5%. В определенной степени рост обусловлен участившимися криминальными случаями с использованием компьютерной техники и вредоносных программ. Возросло число преступлений в общественных местах, из которых каждое третье - хулиганство.

Алексей Стук задал ориентиры на год: "На особом учете должны быть уголовные дела по коррупционным преступлениям. Остро стоит проблема имущественных взысканий при исполнении приговоров по этой категории дел. Необходимо обеспечить принципиальный надзор на всех стадиях процесса". В числе обозначенных им задач и проработка дополнительных профилактических мер в отношении ранее судимых, не трудоустроенных и нигде не обучающихся граждан.

В прокуратуре также шла речь о способах минимизации правонарушений, совершенных нетрезвыми жителями региона. Для этого, по мнению прокуроров, местные власти, представители сфер здравоохранения и образования, ОВД должны использовать весь арсенал доступных им мер, включая сбор материалов для возможного ограничения таких лиц в дееспособности, обжалование постановлений об отказе в их направлении в ЛТП.-0-