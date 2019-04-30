В Гомельской области сотрудники ГАИ за три часа остановили 80 авто без техосмотра

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За три часа рейда на дорогах Гомельской области сотрудники ГАИ остановили 80 авто без допуска к участию в движении, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, прошли 29 апреля на территории Гомеля, Брагинского, Буда-Кошелевского, Житковичского, Петриковского, Светлогорского, Лельчицкого, Мозырского и Жлобинского районов.

В утреннее время сотрудники ГАИ останавливали максимально возможное число авто. Они проверяли физическое состояние водителей, наличие водительских и регистрационных документов, а также необходимых сопроводительных документов на грузы. "Всего за это время выявлено более 200 нарушений ПДД, в том числе 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 12 - не имея на то права, 17 человек не были пристегнуты ремнем безопасности. 80 водителей управляли авто, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Также 7 нарушений ПДД было допущено пешеходами и велосипедистами", - рассказали в Госавтоинспекции.

Как подчеркнули в ГАИ региона, работа в данном направлении поставлена на особый контроль и будет продолжена в дальнейшем.-0-