В Гомельской области стали чаще проводить рейды по профилактике пожаров в экосистемах

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели и работники лесхозов стали чаще проводить рейды для профилактики пожаров в экосистемах Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сезонная профилактика усилена из-за участившихся возгораний. Только за сутки 16 марта спасатели ликвидировали 5 пожаров травы и кустарника на общей площади 4,5 га в Калинковичском, Лельчицком, Октябрьском и Хойникском районах.

"С наступлением теплой весенней погоды палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие. Иногда даже сельхозорганизации выжигают траву, чтобы очистить поля от нежелательной растительности. Причиной возгораний в экосистемах также становятся небрежность и неосторожность людей, которые выбрасывают окурок из окна автомобиля, оставляют непотушенным костер после пикника", - рассказала Ксения Шингирей.

В областном управлении подчеркнули, что по закону на приусадебном участке можно разводить костры. При этом все должно быть под контролем, с использованием мангалов, грилей и т.п. Под рукой должны быть огнетушитель, емкость с водой, лопата. После приготовления горящие материалы необходимо потушить до полного прекращения тления. Разводить костры можно не менее чем в 10 м от зданий (сооружений), 20 м - от лесных массивов, 30 м - от скирд сена и соломы, а мангалы и грили - на расстоянии не менее 4 м от зданий и сооружений.

В частном секторе и на дачах мусор нужно вывезти в специально отведенное место. "Если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар. Расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от леса - 20 м, от мест складирования сена или соломы - 30 м. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, а пламя постоянно контролировать. Рядом должны быть огнетушитель, емкость с водой и лопата. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков и трав на корню категорически запрещается", - подчеркнула Ксения Шингирей.-0-