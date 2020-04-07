В Гомельской области стартовал проект "Знания по безопасности с доставкой на дом"

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместный проект спасателей и областной организации Белорусского общества Красного Креста "Знания по безопасности с доставкой на дом" стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Работники МЧС и волонтеры Красного Креста решили объединить усилия и лишний раз напомнить пенсионерам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Отряды, адресно помогающие в эти дни пожилым людям, будут доставлять не только продукты и лекарства, но и полезную информацию - материалы с советами МЧС.

"Самой уязвимой категорией остаются люди преклонного возраста. Особенно одинокие и одиноко проживающие, которым требуется постоянное внимание и помощь. Об их пожарной безопасности нужно позаботиться нам: детям, родственникам и просто неравнодушным", - рассказали в областном управлении. Для пожилых граждан разработана специальная наглядно-изобразительная продукция с рекомендациями МЧС о безопасности в быту и на даче.

"К сожалению, от ЧС никто не застрахован, нужно быть готовым ко всему. А в случае с пожилыми людьми важно постоянно напоминать об элементарных правилах. Именно от таких простых вещей порой зависит их безопасность", - подчеркнули спасатели.-0-