В Гомельской области стартовала акция "Ребенок - главный пассажир!"

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Ребенок - главный пассажир!" стартовала сегодня на дорогах Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Комплекс мероприятий направлен на снижение количества ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения и недопущение их гибели или травмирования на дорогах.

На время акции работа усилится сразу по нескольким направлениям. Инспекторы на линии особое внимание уделят правильной перевозке малышей и подростков в автомобилях, а также в целом профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Основные инструменты - беседы с автомобилистами, профилактические акции, рейды и др. О проблемах травматизма малолетних пассажиров, необходимости использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних расскажут также на встречах в трудовых коллективах на предприятиях.

За 7 месяцев на дорогах региона произошло 28 ДТП с участием детей, в которых 28 несовершеннолетних получили травмы и 1 ребенок погиб. При этом более 70% дорожно-транспортных происшествий произошло по вине взрослых, в том числе из-за несоблюдения водителями требований ПДД в части перевозки детей (30% от общего количества таких аварий).

Инспекторы ГАИ напоминают, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители могут быть привлечены к административной ответственности - предупреждению или штрафу до 4 базовых величин. Повторное нарушение приведет к штрафу от 2 до 8 базовых величин (одна БВ - Вr25,5).

Продлится акция по 21 августа. Однако в ГАИ региона призывают взрослых соблюдать правила перевозки детей-пассажиров и заботиться о их безопасном, беззаботном и счастливом детстве ежедневно, вне зависимости от проведения подобных мероприятий.-0-