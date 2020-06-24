В Гомельской области строят и реконструируют 55 объектов АПК

24 июня, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области работы по строительству и реконструкции идут на 55 объектах сельскохозяйственного назначения. Об этом сегодня сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время открытия фермы для выращивания родительского стада птицы бройлера в совхозе-комбинате "Заря", передает корреспондент БЕЛТА.

Среди тех, которые планируют ввести уже в этом году, губернатор назвал молочно-товарные фермы в Скрыгалове Мозырского и Дяковичах Житковичского районов на 600 и 2400 голов соответственно. "Два объекта строим в Буда-Кошелевском районе: свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов в "Андреевке" и птичники в поселке Коммунар", - добавил он.

Разрабатывают и новые проекты. Например, ферму на 1 тыс. дойного стада с установкой "Карусель" в Гомельском районе и ферму для выращивания гусей в Брагинском районе.

Руководитель области обратил внимание аграриев, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной отрасли. "Ведь именно вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны", - подчеркнул он.-0-

В Мозырском районе открыли ферму для выращивания родительского стада бройлера Мощность первой очереди фермы в деревне Заболотье - 5 млн инкубационных яиц в год.