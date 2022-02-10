В Гомельской области увеличили коэффициент использования госнедвижимости до 98,6%

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коэффициент использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Гомельской области, по итогам 2021 года составил 98,6%. Об этом сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В коммунальной собственности Гомельской области и ее административно-территориальных единиц находится 3,5 млн кв.м зданий и сооружений. 89,3%, или 12,1 млн кв.м, используется владельцами самостоятельно, 8%, или 1,1 млн кв.м, сдается в аренду или передано в безвозмездное пользование. И только 2,7%, или 0,3 млн кв.м, пока не используется.

"Дополнительно для анализа использования госимущества рассчитывается коэффициент, определяемый как отношение используемой площади государственного имущества к его общей площади, умноженное на 100%", - рассказали специалисты.

Как уточнили в комитете, по состоянию на 1 января 2022 года коэффициент использования недвижимого имущества, находящегося в собственности Гомельской области, составляет 98,6%. Это свидетельствует о высокой степени задействования в хозяйственном обороте государственного недвижимого имущества. Работа в этом направлении продолжается.-0-