В Гомельской области в 2019 году открылись 15 агроусадеб

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прошлый год стал плодотворным для Гомельской области в плане развития агроэкотуристического комплекса: зарегистрировано 15 агроусадеб, для сравнения в 2018-м - 12, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

"В 2019 году в области услуги предлагал 171 субъект агроэкотуризма, в 2018-м - 156. 166 усадеб зарегистрированы гражданами, живущими в сельской местности и малых городах, 5 субъектов агроэкотуризма созданы на базе сельскохозяйственных организаций", - рассказали в управлении.

Больше всего объектов агроэкологического туризма расположено в Гомельском, Речицком, Петриковском, Житковичском, Мозырском, Рогачевском районах. В каждой усадьбе своя концепция. Хозяева обыгрывают свою особенность: местные традиции, уникальные рецептуры кухни жителей Полесья, природную красоту и ландшафты, предлагают гостям насыщенную в гастрономическом и эмоциональном плане программу.

Владельцы усадеб активно заявляют о себе и участвуют в республиканском фестивале юмора "Автюки-2019" (Калинковичи), комплексной выставке-презентации белорусского туристического потенциала (Москва), международной туристской выставке "Интурмаркет (ITM) 2019" (Москва), семинаре RoadShow 2019 в Минске.

В 2019 году впервые организован фестиваль экотуризма "РанчоАгроТурФест", который собрал в Гомельском районе представителей более 20 агроэкоусадеб области.

Учреждения БООР области приглашают в семь благоустроенных домов охотника и рыболова в Гомельском, Ельском, Жлобинском, Наровлянском, Петриковском районах и в Рогачеве. На финишную прямую выходит строительство охотничье-рыболовной базы в Ветковском районе. Реконструируется дом охотника в Лельчицком районе, ввод которого планируется в 2020 году. Прорабатывается вопрос о выделении участка для строительства дома охотника и рыболова на территории Буда-Кошелевского района.-0-