В Гомельской области в 2019 году создали 19 экспортно ориентированных предприятий

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году создано 19 экспортно ориентированных предприятий, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятия преимущественно создавались в деревообрабатывающей отрасли. Экспорт новых организаций за 2019 год составил почти $1,3 млн. Больше всего экспортно ориентированных предприятий появилось в Гомеле, Лельчицком, Житковичском, Светлогорском и Хойникском районах. "Задача на 2020 год - создать такие производства в каждом районе области. Это один из резервов для наращивания экспорта", - обратил внимание Игорь Аслюк.

Председатель комитета подчеркнул, что 68% произведенной в Гомельском регионе продукции отправляют на экспорт. В прошлом году предприятия области поставили на внешние рынки товаров более чем на $4 млрд. Ведущие экспортные позиции в структуре занимают черные металлы и изделия из них (32%), нефть и нефтепродукты (почти 18%).

Продукцию гомельских производителей отправляли в 99 стран. В топ-5 внешних рынков входят Россия, Германия, Украина, Польша и Литва. На их долю суммарно приходится 76%. На экспортной карте региона в минувшем году появились 11 новых государств. Игорь Аслюк отметил, что регион работает над задачей по экспорту 30% товаров в страны ЕС, 30% - в ЕАЭС, 30% - в другие государства.

Услуги Гомельская область экспортировала в 109 стран. Основные направления - Россия, Украина, Швейцария, Эквадор и Казахстан. Экспортный портфель в минувшем году пополнили заказы из 12 новых стран. Доминировали услуги трубопроводного, автомобильного транспорта, строительные.

По словам Игоря Аслюка, важным инструментом для того, чтобы усилить присутствие предприятий области на зарубежных рынках, является международное взаимодействие. Гомельская область реализует 70 соглашений о сотрудничестве с регионами 20 государств. В прошлом году продукцию области представляли почти на 90 выставках в 22 странах.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил перед директорским корпусом региона, руководителями горрайисполкомов и областных служб задачу обеспечить рост экспорта по всем направлениям. На особом контроле должны быть ценовой аспект продукции как фактор конкурентоспособности на внешних рынках, структура себестоимости, обоснованность экономических затрат. "Почему одни предприятия могут жить в рыночных условиях и активно продавать, а другие нет?" - задал риторический вопрос губернатор. Он поручил по каждому предприятию проработать стратегию развития с учетом существующих и возможных неблагоприятных факторов и рисков.-0-

Импортозамещающую продукцию в 2019 году выпускали 65 предприятий Гомельской области В этом году предприятия региона планируют работать по 94 импортозамещающим товарным позициям. Стоит задача отправить на внешние рынки не менее 60%.