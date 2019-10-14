В Гомельской области в 2020 году планируют заменить 300 лифтов

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В жилфонде Гомельской области в следующем году планируют заменить 300 лифтов, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Ориентиры по замене лифтов на 2020 год определены по каждому району. Председатель облисполкома Геннадий Соловей отметил, что необходимо уже сейчас активизировать подготовку документов для замены лифтов на будущий год, и поручил руководителям районов взять данную тему на контроль.

Что касается этого года, в регионе предусмотрена замена 330 лифтов. Это определено заданием подпрограммы "Безопасный лифт" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. В январе-сентябре заменили 265 лифтов - план 9 месяцев выполнен.

До конца 2019-го необходимо установить 65 лифтов. По всем объектам уже разработана проектно-сметная документация, из них на 17 уже ведутся монтажные работы, по 16 объектам проходит выбор подрядной организации. "В целом задание по году будет выполнено", - заверил Дмитрий Згурский.

Для проведения работ по замене лифтов сформированы дополнительные звенья, которые при необходимости подключаются к бригадам.-0-