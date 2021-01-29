В Гомельской области в 2021 году на финансирование отраслевых лабораторий направят более Br1,5 млн

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:49 Червяков: проект программы социально-экономического развития учитывает интересы всего общества Экономика
16:48 Разработки белорусских ученых нужно быстрее внедрять на практике - Назаров Общество
16:45 У жителя Городокского района изъяли почти 900 г марихуаны Происшествия
16:44 Исполнителя Тиму Белорусских задержали с гашишем в минском клубе Происшествия
16:39 Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе Президент
16:39 "Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю Общество
16:36 Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС Общество
16:35 Студент: многие вопросы, озвученные во время общения с Президентом, были неожиданными и интересными Общество
16:34 ММЗ: для создания конкурентоспособной продукции нужна тесная интеграция науки и производства Экономика
16:31 Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным Общество
16:29 Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой Общество
16:26 БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию Экономика
16:25 В 2021 году на реконструкцию Старого замка в Гродно планируется направить более Br5 млн Регионы
16:23 В России на заводе взорвался боеприпас, погиб рабочий В мире
16:15 В диалоге с Президентом студенты поднимали вопросы с заделом на перспективу - ректор Регионы
16:10 Авсиевич: в Национальном детском технопарке мы будем развивать у школьников стартап-мышление Общество
16:09 В музее еврейского быта в Ушачском районе появятся новые тематические экспозиции Регионы
16:03 Два человека погибли и трое ранены при стрельбе в Пенсильвании В мире
16:02 ЕЭК ожидает динамичного восстановительного роста экономики ЕАЭС в 2021 году Экономика
15:55 В Гомельской области в 2021 году на финансирование отраслевых лабораторий направят более Br1,5 млн Регионы
15:48 Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19 Общество
15:43 Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство - Гусаков Общество
15:42 При пожаре в доме престарелых в Испании погиб человек, еще 11 пострадали В мире
15:38 Белорусы увеличили в 2020 году потребление электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 7 раз Общество
15:35 Каранкевич: расширение выпуска экспортно ориентированной продукции - один из приоритетов торфяной отрасли Экономика
15:28 Масочный режим эффективен в борьбе с распространением коронавируса - ВОЗ В мире
15:28 В Минске проведут мастер-классы по персидской каллиграфии Культура
15:21 Жителя Молодечненского района привлекут к ответственности за участие в акции протеста в августе Происшествия
15:19 Давыдов: современные школьники способны предлагать новые идеи в сфере IT Общество
15:19 Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС позволит уменьшить теневую трудовую миграцию - ЕЭК Общество
Все новости
Все новости
Регионы
29 января 2021, 15:55

В Гомельской области в 2021 году на финансирование отраслевых лабораторий направят более Br1,5 млн

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,5 млн направят в нынешнем году в Гомельской области на финансирование научных и производственных отраслевых лабораторий. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на торжественном чествовании ученых региона, приуроченном ко Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержка фундаментальной и прикладной науки - один из векторов работы исполнительной власти, отметил Андрей Конюшко. "Многое делается по поддержке ученых в Гомельской области. В прошлом году мы профинансировали производственные отраслевые лаборатории комбайностроения, металлургии. За счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома на отраслевые лаборатории направлено Br3 млн. В этом году будем финансировать лабораторию Гомельского государственного медицинского университета для изучения последствий и жизни в постковидную эру - это почти Br850 тыс. Традиционно поддержка будет оказана сельхозмашиностроению, металлургии - планируется около Br700-800 тыс.", - рассказал заместитель председателя облисполкома.

Обращаясь к участникам встречи, Андрей Конюшко подчеркнул: будущее именно за научной мыслью. "Деятели науки, маститые и молодые, - наш национальный ресурс. Многие вопросы с их помощью решались в предыдущие годы, еще больше предстоит в ближайшее время. Ведь научно-технический прогресс движется семимильными шагами, и практически каждый год появляется новый вызов", - обратил внимание он.

В числе актуальных вопросов, которые предстоит решать ученым в ближайшее время, Андрей Конюшко назвал разработку суперконденсатора для электротранспорта. "Стоит задача к концу 2025 года не менее 30% пассажирского и другого транспорта перевести на электропитание. Однако мало создать электромобиль, есть вопрос накопителя - он должен заряжаться очень быстро и иметь большой запас", - уточнил он.

На встрече ежегодные премии Гомельского облисполкома, почетные грамоты и благодарности вручили 21 ученому региона. Слова поздравлений лауреатам адресовали председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич.

Премии Гомельского облисполкома наиболее талантливым молодым ученым и специалистам удостоена декан медико-диагностического факультета Гомельского медуниверситета, кандидат медицинских наук Ирина Назаренко. Она гордится всем белорусским медицинским сообществом, представители которого в пандемию работают в напряженном режиме. "Все выкладываются больше чем на 100%. Все силы брошены, чтобы максимально сохранить здоровье людей", - отметила лауреат.

"Как врач лучевой диагностики, понимаю, что наша диагностическая служба столкнулась в пандемию с огромным потоком пациентов, которые идут в рентгеновскую службу - и на флюорографическое исследование легких, и на рентгеновскую компьютерную томографию. Сейчас мы вводим ультразвуковое исследование легких, которое безопасно поможет поставить пациентам диагноз интерстициальных изменений в легких при COVID-19. Эффективность этой методики высокая, она зарекомендовала себя во всем мире, и на нашу службу возлагаются большие надежды", - рассказала журналистам Ирина Назаренко.

Почетную грамоту горисполкома получил заведующий лабораторией лесных генетических ресурсов Института леса Национальной академии наук кандидат биологических наук Дмитрий Каган. "Гомельская область - самая лесистая в Беларуси. Поэтому очень важны разработки в плане сохранения, рационального использования и восстановления лесов", - считает он.

В сфере интересов ученого - разработка методов ДНК-паспортизации, которые позволяют оценивать генетические лесные ресурсы и отбирать наиболее ценные из них, чтобы в дальнейшем вовлекать в процессы лесовосстановления и использования в лесной отрасли. "С помощью метода генетической инвентаризации в Гомельской области мы проинвентаризировали генетически все лесосеменные плантации дуба черешчатого. Эти плантации поставляют наиболее ценный семенной материал. Там, где выявили отклонения, привели в порядок по нашим рекомендациям", - рассказал заведующий лабораторией.

Кроме того, на Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса создана уникальная коллекция растений, устойчивых к климатическому стрессу. Это и наиболее распространенные в стране сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, различные клоны берез и т.д., и экзоты - псевдотсуга Мензиса, пихта белая, кедр сибирский, кедр корейский, бук европейский. Часть материала этой коллекции будут использовать для декоративного применения, часть - при создании новых лесных культур. "Мы видим, что изменяются климатические условия, и это требует поиска новых древесных пород, которые могут в таких условиях проявить себя более биологически устойчиво и продуктивно", - подчеркнул Дмитрий Каган.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель наука ученые
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В 2021 году на реконструкцию Старого замка в Гродно планируется направить более Br5 млн
В диалоге с Президентом студенты поднимали вопросы с заделом на перспективу - ректор
Фото из архива В музее еврейского быта в Ушачском районе появятся новые тематические экспозиции
Фото из архива Более 1 тыс. медиков Витебской области привили от COVID-19
Фото из архива На одного безработного в Витебской области приходится 5 вакансий
Фото из архива В Гродненской области в студотрядах в 2021 году планируют трудоустроить всех желающих
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19
Топ-новости
Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе
Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году
"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию
Компания Parimatch получила два "золота" премии "Бренд года" 2020
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
ДНК-вакцина от рака показала обнадеживающие результаты - белорусский онколог
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович
ТЦСОНы в январе выполнили более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств
В Национальном детском технопарке 31 января стартует первая образовательная смена
Левкович: результаты работы прошлой пятилетки станут хорошим фундаментом для развития Минской области
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.