В Гомельской области в 2021 году на финансирование отраслевых лабораторий направят более Br1,5 млн

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,5 млн направят в нынешнем году в Гомельской области на финансирование научных и производственных отраслевых лабораторий. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на торжественном чествовании ученых региона, приуроченном ко Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержка фундаментальной и прикладной науки - один из векторов работы исполнительной власти, отметил Андрей Конюшко. "Многое делается по поддержке ученых в Гомельской области. В прошлом году мы профинансировали производственные отраслевые лаборатории комбайностроения, металлургии. За счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома на отраслевые лаборатории направлено Br3 млн. В этом году будем финансировать лабораторию Гомельского государственного медицинского университета для изучения последствий и жизни в постковидную эру - это почти Br850 тыс. Традиционно поддержка будет оказана сельхозмашиностроению, металлургии - планируется около Br700-800 тыс.", - рассказал заместитель председателя облисполкома.

Обращаясь к участникам встречи, Андрей Конюшко подчеркнул: будущее именно за научной мыслью. "Деятели науки, маститые и молодые, - наш национальный ресурс. Многие вопросы с их помощью решались в предыдущие годы, еще больше предстоит в ближайшее время. Ведь научно-технический прогресс движется семимильными шагами, и практически каждый год появляется новый вызов", - обратил внимание он.

В числе актуальных вопросов, которые предстоит решать ученым в ближайшее время, Андрей Конюшко назвал разработку суперконденсатора для электротранспорта. "Стоит задача к концу 2025 года не менее 30% пассажирского и другого транспорта перевести на электропитание. Однако мало создать электромобиль, есть вопрос накопителя - он должен заряжаться очень быстро и иметь большой запас", - уточнил он.

На встрече ежегодные премии Гомельского облисполкома, почетные грамоты и благодарности вручили 21 ученому региона. Слова поздравлений лауреатам адресовали председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич и председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич.

Премии Гомельского облисполкома наиболее талантливым молодым ученым и специалистам удостоена декан медико-диагностического факультета Гомельского медуниверситета, кандидат медицинских наук Ирина Назаренко. Она гордится всем белорусским медицинским сообществом, представители которого в пандемию работают в напряженном режиме. "Все выкладываются больше чем на 100%. Все силы брошены, чтобы максимально сохранить здоровье людей", - отметила лауреат.

"Как врач лучевой диагностики, понимаю, что наша диагностическая служба столкнулась в пандемию с огромным потоком пациентов, которые идут в рентгеновскую службу - и на флюорографическое исследование легких, и на рентгеновскую компьютерную томографию. Сейчас мы вводим ультразвуковое исследование легких, которое безопасно поможет поставить пациентам диагноз интерстициальных изменений в легких при COVID-19. Эффективность этой методики высокая, она зарекомендовала себя во всем мире, и на нашу службу возлагаются большие надежды", - рассказала журналистам Ирина Назаренко.

Почетную грамоту горисполкома получил заведующий лабораторией лесных генетических ресурсов Института леса Национальной академии наук кандидат биологических наук Дмитрий Каган. "Гомельская область - самая лесистая в Беларуси. Поэтому очень важны разработки в плане сохранения, рационального использования и восстановления лесов", - считает он.

В сфере интересов ученого - разработка методов ДНК-паспортизации, которые позволяют оценивать генетические лесные ресурсы и отбирать наиболее ценные из них, чтобы в дальнейшем вовлекать в процессы лесовосстановления и использования в лесной отрасли. "С помощью метода генетической инвентаризации в Гомельской области мы проинвентаризировали генетически все лесосеменные плантации дуба черешчатого. Эти плантации поставляют наиболее ценный семенной материал. Там, где выявили отклонения, привели в порядок по нашим рекомендациям", - рассказал заведующий лабораторией.

Кроме того, на Кореневской экспериментальной лесной базе Института леса создана уникальная коллекция растений, устойчивых к климатическому стрессу. Это и наиболее распространенные в стране сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, различные клоны берез и т.д., и экзоты - псевдотсуга Мензиса, пихта белая, кедр сибирский, кедр корейский, бук европейский. Часть материала этой коллекции будут использовать для декоративного применения, часть - при создании новых лесных культур. "Мы видим, что изменяются климатические условия, и это требует поиска новых древесных пород, которые могут в таких условиях проявить себя более биологически устойчиво и продуктивно", - подчеркнул Дмитрий Каган.-0-