В Гомельской области в 2021 году планируют заменить 168 лифтов

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В жилфонде Гомельской области в 2021 году планируют заменить 168 лифтов, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Проектно-сметная документация получена на 110 лифтов, четыре находятся на экспертизе, еще 54 - в разработке. К монтажу более 50 лифтов уже приступили.

По словам гендиректора, для замены лифтов определены два источника финансирования - бюджетные и кредитные средства. "При подтверждении финансирования задание будет выполнено", - сказал гендиректор.

Дмитрий Згурский отметил, что по подпрограмме "Безопасный лифт" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2020 год была задача заменить 402 лифта, отработавших нормативный срок. "В целом задание пятилетней программы выполнено на 106% - при задании 1194 лифта заменили 1265", - подчеркнул Дмитрий Згурский.-0-