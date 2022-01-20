В Гомельской области в 2021 году выполнено почти на 1 тыс. судебных экспертиз больше, чем в 2020-м

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Гомельской области в 2021 году выполнили почти на 1 тыс. экспертиз больше, чем в 2020-м. Об этом сообщил журналистам начальник управления ГКСЭ по Гомельской области Иван Сыса, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления, 2021 год показал достойные результаты. "От инициаторов поступило около 40 тыс. экспертиз, что на тысячу больше, чем в 2020-м. Эксперты работали напряженно, качественно и оперативно. Большой объем работы выполнялся в сжатые сроки, не было допущено ошибок. Снизилось число повторных экспертиз. Важно, что при увеличении количества экспертиз, не снижается их качество", - подчеркнул Иван Сыса.

Самые многочисленные - судебно-медицинские, криминалистические, экономические. В прошлом году значительно возросло число судебных лингвистических экспертиз по исследованию устных и письменных текстов. Остаются востребованными судебные генетические экспертизы.

Эксперты участвовали в осмотре примерно 11 тыс. мест происшествий. "На каждом из них обнаруживали и предлагали к изъятию следы, многие из которых стали объективными доказательствами и помогли в кратчайшие сроки по горячим следам установить подозреваемых в преступлениях и привлечь их к ответственности", - отметил начальник управления ГКСЭ по Гомельской области.

С мест происшествий изымались следы рук, обуви, запаховые следы и др. При этом, как уточнили в областном управлении, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз применяли нестандартный подход. Как один из примеров - помощь в раскрытии кражи из торгового павильона в Мозыре. Специалист не просто обследовал место преступления, а проследил путь злоумышленника. Так, отпечатки рук были обнаружены на скамейке в одном из дворов райцентра, где вор присел отдохнуть. В результате кража раскрыта по горячим следам.

Также в управлении ГКСЭ по Гомельской области выполняли экспертизы на платной основе.

Улучшение материально-технической базы стало значительным подспорьем в работе судебных экспертов. Сдана в эксплуатацию первая очередь лабораторного комплекса в Гомеле, где значительно усовершенствована база для проведения химической, гистологической, пожарно-технической и баллистической экспертиз. Новые строения оборудованы по последнему слову техники. "Это позволит еще более качественно выполнять те исследования, которые проводятся в рамках судебных экспертиз. Улучшены условия работы и в районных отделах. Многие из них получили новые помещения, также оснащенные необходимым современным оборудованием. В их числе - Корма, Чечерск, Наровля. В этом направлении будем работать и в дальнейшем",- резюмировал Иван Сыса.-0-