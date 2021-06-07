В Гомельской области в этом году построят 20 станций обезжелезивания

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Гомельской области в этом году планируют построить, реконструировать 20 станций обезжелезивания, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном работы проведут в крупных населенных пунктах. По словам Дмитрия Згурского, введение в эксплуатацию 20 станций позволит обеспечить питьевой водой должного качества почти 42 тыс. человек. Всего для строительства объектов необходимо около Br7,2 млн, уточнил гендиректор.

Положительное заключение Госстройэкспертизы уже получено по 16 объектам, документы по четырем находятся на рассмотрении.

На 12 станциях начали строительно-монтажные работы. В Калинковичском районе одну станцию оформляют для ввода в эксплуатацию.

Самый крупный объект - в Лельчицах. Здесь работают с 20 апреля. Сейчас определяется окончательная технология очистки воды. Ввести станцию намерены до 1 августа.

До 1 октября планируют построить станцию еще в одном большом населенном пункте - Озерщине Речицкого района.

На аппаратном совещании обсудили сроки завершения и аспекты финансирования работ.-0-