В Гомельской области в этом году снесено 2,5 тыс. пустующих домов

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году снесено 2,5 тыс. ветхих и пустующих домов. Об этом сегодня на сессии Гомельского областного Совета депутатов сообщила председатель облсовета Екатерина Зенкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель областного Совета депутатов отметила, что работа с ветхими и пустующими домами является важным элементом благоустройства населенных пунктов. "В этом году в Гомельской области снесен 2 501 такой объект. При этом средняя стоимость сноса одного домовладения с благоустройством территории составила Br1,5 тыс.", - сказала она.

В Год малой родины благоустройству, улучшению санитарного состояния населенных пунктов и территорий уделяется особое внимание. "Жители и гости области убедились, что практика комплексного благоустройства, когда на это направляются все силы и средства, полностью оправдана", - уверена Екатерина Зенкевич. Ряд мероприятий по наведению порядка прошли и по инициативе депутатов облсовета. Председатель также отметила, что в обустройстве своего родного края принимают активное участие и жители региона - так, в течение года в области прошли 1,5 тыс. субботников, приведены в порядок места массового отдыха, парки, скверы, памятники, детские площадки и т.д.

Кроме того, Екатерина Зенкевич считает важным взаимодействие депутатов различных уровней и территорий и руководителей, специалистов служб, организаций, ведомств. "Это помогает выявить новые резервы для повышения эффективности деятельности", - добавила она. В качестве примера была приведена работа по наполнению единого перечня объектов, где необходимо принять меры по наведению порядка. Для определения точечного местонахождения объекта используются современные картографические материалы. Электронная версия единого перечня позволяет специалистам различных структур оперативно обрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии информацию.

Выполнению задач, стоящих перед советами, способствует и работа органов территориального общественного самоуправления. В Гомельской области действуют 676 коллегиальных и 3 309 единоличных ОТОСов. Екатерина Зенкевич обратила внимание председателей райсоветов депутатов, что подобные органы должны повсеместно быть созданы и эффективно работать, тем более что в регионе есть где почерпнуть опыт в этом направлении.

Также председатель облсовета отметила, что в этом году депутаты провели 600 приемов граждан, рассмотрели порядка 2 тыс. обращений. "Количество обращений может быть ниже, если депутаты будут активнее работать с гражданами именно на местах. Формы общения есть различные. Это и участие в Днях сельсовета, Днях депутата, собраниях, выездных совместных приемах, встречах с трудовыми коллективами и т.д.", - пояснила Екатерина Зенкевич.

Важность работы народных избранников на местах подчеркнул и председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. Депутат работает непосредственно с людьми, знает их настроения, убежден он.

На сессии депутаты подвели итоги работы в этом году и определили перспективные направления на следующий.-0-