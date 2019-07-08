В Гомельской области в I квартале семейный капитал назначен более 600 многодетным родителям

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области семейный капитал в $10 тыс. назначен 606 многодетным родителям в первом квартале 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько.

Всего с начала действия этой программы по поддержке многодетных семей в Гомельской области вынесено более 10 тыс. таких решений.

По словам Петра Шутько, реализуются всесторонние меры поддержки семей с детьми. Сейчас в юго-восточном регионе страны проживают более 17 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются свыше 55,6 тыс. ребят. К примеру, в двух семьях Мозырского и Гомельского районов - по 10 детей. Пять супружеских пар окружают заботой и вниманием по 9 ребят, 23 семей - по 8 детей, более 13,6 тыс. родителей - по 3 ребенка.

"Для поддержки семей предусмотрено 11 видов пособий. Это выплаты по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми. В Гомельской области государственные пособия выплачиваются на 80 тыс. детей", - рассказал собеседник. Так, ежегодно многодетные семьи получают единовременную материальную помощь к новому учебному году. В 2018 году на подготовку к школе в области было выделено Br1,3 млн для более 29 тыс. детей. К 1 сентября 2019 года такую помощь получат около 30 тыс. школьников. Выплаты начнут в августе.

Женщин, достойно воспитавших 5 и более детей, награждают орденом Матери. В 2019 году этот знак отличия в области получили 32 мамы, всего в регионе этой награды удостоены 1472 женщины. Матери, родившие 9 и более детей, получают пенсию за особые заслуги перед страной. В настоящее время это более 120 человек в области.

Для малообеспеченных семей также предусмотрена государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячных или единовременных пособий. При этом малышей до 2 лет обеспечивают бесплатными продуктами. В первом квартале текущего года более 1,1 тыс. семьям в области предоставлено ежемесячное и единовременное социальные пособия (в 2018 году - почти 5,2 тыс. семьям). Чаще всего выплаты назначались многодетным (64% от общего числа таких выплат) и неполным (22%) семьям. За это время 995 семей получили поддержку в виде обеспечения продуктами детей первых двух лет жизни (в 2018 году - 4391 семья).

Семьи, одновременно пополнившиеся двойней или тройней, а также воспитывающие детей-инвалидов, могут воспользоваться услугой няни - почасового ухода за малышами и детьми-инвалидами. Уже в первом квартале такой услугой воспользовалось 228 семей, в 2018-м - 331.

В регионе предусмотрена многоуровневая поддержка, включая внимание со стороны общественных и других организаций. Так, в честь праздника святых Петра и Февронии Муромских, который отмечают 8 июля, Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей совместно с Гомельской епархией Белорусской православной церкви организовал для многодетных, опекунских и неполных семей, состоящих на учете в центре, экскурсию на теплоходе и другие благотворительные акции.-0-