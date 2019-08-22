В Гомельской области в I полугодии число случев гибели людей на воде снизилось на треть

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в первом полугодии число случев гибели людей на водах снизилось на треть. В январе-июне в Гомельской области утонули 19 человек - на 8 меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Александр Стельмашок, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники спасательных станций региона за шесть месяцев спасли 27 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Удалось предупредить более 900 несчастных случаев, из них свыше 160 с участием детей и подростков. Случаев гибели людей в местах работы спасательных станций и постов не зарегистрировано, обратил внимание председатель региональной организации. Все случаи утоплений произошли в непредназначенных или запрещенных для купания местах.

Основной причиной гибели на воде, по словам докладчика, явились нарушение мер безопасности на воде - 11 инцидентов, при этом в 9 случаях потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, 2 ЧП произошли из-за недосмотра родителей за детьми. Причиной 4 утоплений стали приступы болезней, ухудшение состояния здоровья.

Председатель региональной организации отметил, что почти половина случаев гибели случилась при падении людей в воду, более 40% - при купании, в 5,3% случаев трагедии произошла при рыбной ловле с берега. Наибольшее число трагических инцидентов зафиксировано с 18.00 до полуночи - более половины всех случаев.

Александр Стельмашок отметил, что специалисты ОСВОДа, в том числе в межведомственном сотрудничестве, в этом году провели свыше 1,4 тыс. рейдов, во время которых проводили разъяснительную работу, раздавали памятки о безопасном поведении вблизи и на водоемах, устанавливали предупреждающие знаки, демонтировали трамплины, тарзанки, изымали бесхозные плавсредства, привлекали к административной ответственности нарушителей. Разъяснительная работа проводится также в трудовых коллективах, среди населения на тематических встречах, в выступлениях в СМИ.-0-