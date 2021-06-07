В Гомельской области в I полугодии заменят 116 лифтов

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В жилфонде Гомельской области в первом полугодии намерены заменить не менее 116 лифтов, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский напомнил: в целом за год в регионе планируют заменить, модернизировать 168 лифтов. На эти цели намерены направить Br8,3 млн бюджетных средств.

На 1 июня проектно-сметная документация есть на 156 лифтов, по 8 - находится в экспертизе. C "Могилевлифтмашем" заключены договоры на поставку всего лифтового оборудования. К настоящему времени завод поставил уже 152 комплекта, уточнил гендиректор.

Задание первого полугодия - заменить 116 единиц. По данным на 3 июня, в регионе провели монтаж уже 95 лифтов, 77 зарегистрированы в Госпромнадзоре, 50 - монтируют. "Выполнение задания и по полугодию, и по году в целом просматривается в полном объеме", - заверил Дмитрий Згурский.-0-