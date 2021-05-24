В Гомельской области в январе-апреле раскорчевали 550 га сельхозземель

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-апреле раскорчевали 550 га земель сельскохозяйственного назначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью, сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель начальника главного управления землеустройства облисполкома Людмила Кулинич, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в области на контроле землеустроителей - около 6 тыс. га сельскохозяйственных земель, заросших деревьями и кустарниками, 2 тыс. из них заняты неплодоносящими садами, проинформировала Людмила Кулинич.

"За 4 месяца этого года от древесно-кустарниковой растительности освобождено 550 га земель, распахано, то есть вовлечено в хозоборот 458 га. В полном объеме выполняют задание четыре района: Петриковский, Октябрьский, Мозырский и Ельский", - отметила первый заместитель начальника.

По ее словам, в 2021 году в целом по области необходимо раскорчевать 2736 га, или 228 га в месяц.

"Практика подтверждает: при ответственном, принципиальном подходе находятся и пути решения задачи, даже если недостаточно собственных сил и средств", - убеждена заместитель начальника главного управления.

Помимо закустаренных сельскохозяйственных земель специалисты уделяют внимание и другим потенциально востребованным участкам, которые не используются или используются, но неэффективно, а также состоянию сельскохозяйственных объектов. Так, в этом году землеустроители обследовали 65% от общего количества сельхозобъектов в регионе и прилегающие к ним территории. Некоторые из них были в неудовлетворительном состоянии. В итоге порядок навели более чем на 100 га неиспользуемых земель, прилегающих к сельхозобъектам. На контроле остается свыше 600 га, которые можно вовлечь в сельхозоборот.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание руководителей районов и областных служб: порядок на земле, культура обработки земли - в числе приоритетных тем. "Нужно активнее работать в этом направлении, причем на системной основе", - подчеркнул он.-0-