В Гомельской области в январе-апреле увеличили производство скота и птицы почти на 2%

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-апреле этого года увеличили производство скота и птицы в живом весе почти на 2%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона за четыре месяца подвели сегодня на заседании облисполкома. В обсуждении участие принял министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Как отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Глушко, производство скота и птицы в живом весе превысило 67 тыс. т, что составляет 101,9% к аналогичному периоду прошлого года. Так, на 116,4% к уровню 2018-го выросло производство свиней, на 106,7% - птицы. Произведено 118,4 млн яиц с темпом роста 100,1%.

В стоимости валовой продукции сельского хозяйства в регионе более 50% занимает производство молока. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го его товарность увеличилась на 0,6 процентного пункта и составила 89,7%, что выше среднереспубликанского значения, пояснил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Вырос среднесуточный привес на откорме и выращивании крупного рогатого скота в Житковичском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Хойникском районах. Увеличения среднесуточных привесов на откорме свиней добились только в Ельском, Лельчицком и Петриковском районах.

"В нынешнем году наметилось сокращение поголовья крупного рогатого скота. За январь-апрель его численность в сельхозорганизациях области уменьшилась на 2,7% к уровню 2018-го. Однако на 101,6% выросло молочное стадо и составило на начало мая 221 тыс. голов", - сказал председатель комитета.

Подводя итоги совещания, исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что проблемы в отрасли есть, однако есть и очевидные результаты работы. "Правда, они могли быть весомее, если бы в каждом хозяйстве за год мы получали от коровы хотя бы не менее 5 т молока, а привесы по мясу свиней составляли в среднем 600 г и более в сутки", - считает он. Геннадий Соловей обратил внимание на качество реализуемой продукции и нацелил руководителей всех уровней на безусловное выполнение показателей, которые обеспечат прибыль, рентабельность, выручку и, как следствие, достойную заработную плату труженикам села.-0-