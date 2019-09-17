В Гомельской области в январе-августе выявили 266 фактов незаконной предпринимательской деятельности

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За восемь месяцев 2019 года инспекции МНС по Гомельской области установили 266 фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления - начальник отдела оперативных мероприятий ИМНС по Гомельской области Борис Альтерман.

По результатам проведенной работы доначислено Br31,7 тыс. единого налога. На сумму Br155,8 тыс. арестовано товарно-материальных ценностей. К административной ответственности привлекли 66 физлиц, общая сумма штрафов превысила Br14,6 тыс.

Чаще всего правонарушения выявлялись в сфере розничной торговли, реализации товаров, работ, услуг через интернет, оказания услуг по перевозке пассажиров.

Борис Альтерман напомнил, что при установлении факта, когда физлицо ведет предпринимательскую деятельность без госрегистрации, в первый раз налоговые органы предъявляют к уплате единый налог и вручают информационное уведомление-разъяснение о мерах ответственности. При повторном случае к единому налогу применяется коэффициент 5, а также составляется протокол об административном правонарушении. Сумма штрафа при таком нарушении может составлять до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5), предусмотрена и конфискация предметов, средств совершения правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.-0-