В Гомельской области в январе-июле выявили хищение и безучетное потребление электроэнергии на более Br3,1 млн

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за 7 месяцев текущего года выявили хищение и безучетное потребление около 14,3 млн кВт.•ч электроэнергии на более Br3,1 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

За это время сотрудники филиала "Энергосбыт" РУП "Гомельэнерго" провели около 1,8 тыс. рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии, составили свыше 4,2 тыс. актов на хищение и безучетное потребление электроэнергии. Эти факты подтверждаются при составлении пофидерных балансов.

В каждом административном районе страны созданы специализированные бригады по выявлению хищения электроэнергии. Они укомплектованы необходимыми приборами и приспособлениями, а также фото- и видеокамерами для фиксации подобных нарушений.

На предприятии напомнили, что за хищение энергии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба. А начисленные суммы при уклонении потребителя от добровольной оплаты будут взысканы через суд.-0-