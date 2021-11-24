В Гомельской области в январе-октябре погибли 19 пешеходов

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гомельской области в январе - октябре этого года погибли 19 пешеходов. Чтобы предупредить такие ДТП, с 24 по 29 ноября сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию "Стань заметней в темноте", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В УГАИ обратили внимание: самой незащищенной категорией участников дорожного движения были и остаются пешеходы, велосипедисты. "За 10 месяцев этого года в Гомельской области с участием пешеходов произошло 106 ДТП, в которых 92 человека получили травмы различной степени тяжести и 19 погибли. С участием велосипедистов зарегистрировано 27 ДТП, в них 21 человек получил травмы и 6 погибли", - озвучили печальную статистику в Госавтоинспекции.

Особую опасность для всех участников дорожного движения представляет темное время суток, подчеркнули в УГАИ. Так, в вечерние, ночные либо раннего утра часы в области произошло 27 ДТП, в которых пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами. В итоге 10 человек погибли и 18 получили травмы. С велосипедистами в темное время зафиксировано 3 аварии - один погибший и двое раненых.

"Человек в темной одежде заметен водителю на расстоянии 25-30 м при ближнем свете фар. Одежда со светящимися вставками позволяет увидеть пешехода или велосипедиста на расстоянии 130-140 м", - напомнили госавтоинспекторы.

Кроме этого, в дни акции, с 26 по 29 ноября, сотрудники ГАИ усиленно отработают участки автодорог и сельских населенных пунктов, где высоки риски ДТП с участием пешеходов. Работать стражи дорог будут в часы пик, в темное время суток.

В Госавтоинспекции добавили, что ежедневно сотрудники ГАИ и других служб изымают с проезжей части лежащих или неадекватно ведущих себя пешеходов. "В большинстве случаев это люди в состоянии алкогольного опьянения и не способные контролировать свое поведение. Они запросто могут усесться или прилечь прямо посреди дороги. И очень важно, чтобы те, кто становится свидетелями таких поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде.

Сотрудники ГАИ просят всех, кто стал очевидцем того, как пешеходы или велосипедисты нарушают правила дорожного движения, незамедлительно сообщать об этом на линию 102. Это даст возможность предотвратить беду.-0-