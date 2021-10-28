В Гомельской области в январе-сентябре создано более 460 организаций

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - сентябре этого года создано более 460 организаций, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев этого года в области зарегистрированы 462 организации, из них 140 - в производственной сфере. Задание выполнили практически все территории", - сказал Андрей Конюшко.

По его словам, для районов малые предприятия - возможность обеспечивать занятость, заработную плату, увеличивать поступления в бюджет, как следствие, развивать район. "Необходимо придать работе с малыми предприятиями, которые ведут производственную деятельность, системный характер. Важно знать и понимать, что происходит на каждом предприятии, при необходимости помогать. Если создается предприятие, оно должно развиваться, переходя из микро в малое, из малого в среднее и так далее", - убежден заместитель председателя.

Акцент был сделан и на необходимости развивать инвестиционную деятельность. Так, в инвестиционный портфель области на пятилетку включены 117 проектов с общим объем инвестиций почти Br3 млрд. "Однако 8 районов в активе имеют всего лишь по одному проекту. Этого явно недостаточно. Проекты должны нарабатываться, нужно искать дополнительных инвесторов, как отечественных, так и иностранных", - подчеркнул Андрей Конюшко.

Он напомнил и том, что глава государства поставил задачу в нынешней пятилетке создать в каждом районе 1-2 производственных предприятия: "И это персональная задача для председателей райисполкомов".-0-