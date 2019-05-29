В Гомельской области в купальный сезон будут работать 45 пляжей

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области отдохнуть в купальный сезон можно будет на 45 официальных пляжах, сообщила корреспонденту БЕЛТА врач-гигиенист Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Савченко.

Список официальных мест в регионе нынешним летом пополнит зона отдыха в Хойниках по улице Лермонтова. Сейчас на водоеме завершаются подготовительные работы.

В целом при подготовке пляжей к приему отдыхающих в области внимание было уделено таким аспектам, как состояние теневых навесов, кабин для переодевания, туалетов, урн, контейнерных площадок, содержание подъездных путей, уборка территории и вывоз мусора, покос травы, установка малых архитектурных форм. "По результатам мониторинга собственникам выдали 22 рекомендации для устранения нарушений. Часть из них уже решена. В настоящее время в области к купальному сезону полностью готова 31 зона отдыха, в остальных завершается благоустройство и подготовка необходимой инфраструктуры", - пояснила Татьяна Савченко.

Врач-гигиенист отметила, что на протяжении купального сезона постоянно будет осуществляться надзор за пляжами, будут отбираться пробы воды для исследования микробиологических и санитарно-химических показателей и определения, пригодна ли вода для купания детей и взрослых.

За безопасностью на воде с начала мая уже следят 280 штатных и около 100 сезонных матросов-спасателей. В регионе работают 15 спасательных станций в круглосуточном режиме, 13 постоянно действующих и 10 сезонных постов ОСВОД в светлое время суток. Как подчеркнул ведущий специалист областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко, в регионе в учебных заведениях, в трудовых коллективах организована масштабная профилактическая работа - с начала года проведено более 2,5 тыс. выступлений, бесед, занятий и т.д. "Мы не только рассказываем о правилах безопасного поведения на воде, но и о том, как оказать первую доврачебную помощь, как при необходимости спасать человека", - рассказал собеседник. Вопросы безопасности в купальный сезон поднимаются и на общих родительских собраниях, и районных конференциях.

Также в регионе проводятся рейды с участием всех субъектов профилактики и заинтересованных служб: МЧС, милиции, управлений и отделов образования, арендаторов водоемов, инспекции охраны животного и растительного мира, Госинспекции по маломерным судам, БРСМ, БООР и других. С начала года в такие рейды выходили 915 раз.

Сергей Костюченко подчеркнул важность соблюдения всех правил безопасного поведения на воде. "Дети должны быть под постоянным контролем взрослых, а малыши - на расстоянии вытянутой руки, чтобы родители могли оперативно реагировать в любой ситуации", - сказал он. Ведущий специалист также напомнил о недопустимости купания в водоемах, для этого не предназначенных и не оборудованных.-0-