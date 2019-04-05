В Гомельской области в объективы фотоловушек попали 13 нарушителей правил сбора березового сока

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала сезона в объективы фотоловушек в лесах Гомельской области попали 13 нарушителей правил сбора березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма областного ГПЛХО.

Камеры зафиксировали нарушения в Ельском, Лоевском, Гомельском лесхозах. На кадрах различимы действия жителей области, которые в обход закона заготавливали березовый сок.

"Когда человек попадает в поле видения камер, срабатывает датчик движения и в онлайн-режиме информация передается специалистам лесхоза. Разрешение камер позволяет рассмотреть лица и номера автомобилей. Фотоловушки могут длительное время работать в автономном режиме", - уточнили специалисты.

Всего в лесах региона установлено более 200 ловушек с возможностью фото- и видеофиксации противоправных деяний. В 2018 году в их объектив попало порядка 80 нарушителей, которые были оперативно установлены и привлечены к административной ответственности.

Санкции ч.1 ст.15.26 КоаП Беларуси (нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей) предусматривают до 20 БВ штрафа на физическое лицо (БВ составляет Br25,5), до 100 БВ на ИП и до 500 БВ на юридическое лицо.

В Гомельском ГПЛХО подчеркнули, что сеть фото- и видеонаблюдения в лесах постоянно расширяется. К тому же периодически специалисты меняют место их дислокации.

Во всех лесхозах и лесничествах области (кроме Ветковского спецлесхоза) реализуют заготовленный сок населению в тару покупателя. Средняя цена 1 л березового сока на лесосеке - Br0,13, на складе продавца - Br0,21. Также сок можно заготовить и самим бесплатно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку. Специалисты укажут деревья, на которых можно производить подсочку, проведут инструктаж по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в лесу.-0-